İletişim Başkanı Altun: Kararlılığımızı sınamaya cesaret edenler, geçmişte uğraştığımız kişilerin kaderiyle yüzleşecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamaları;



Türkiye, komşu ülkelere sığınan terör gruplarının saldırılarına uğramaya devam ediyor. Ankara'da yaşanan son alçak terör saldırısı amacına ulaşamadı.

Terör nereden gelirse gelsin mücadeleye devam edeceğiz. Kuzey Irak'ta olsun, Kuzey Suriye'de olsun, başka yerde olsun, onu kaynağında söndüreceğiz. Tehditlerine boyun eğmeyeceğiz, güvenliğimizden taviz vermeyeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın sık sık söylediği gibi, bir gece ansızın kapınızı çalabiliriz. Kararlılığımızı sınamaya cesaret edenler, geçmişte uğraştığımız kişilerin kaderiyle yüzleşecek. Saklanabilecekleri her yerde onları takip edeceğimize söz veriyoruz.

Müttefiklerimizden ve ortaklarımızdan PKK'yı ve bölgedeki uzantılarını oldukları gibi görmelerini ve desteklerini sona erdirmelerini bekliyor ve çağırıyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın dediği gibi iyi terörist yoktur. Bir terör örgütüyle diğer bir terör örgütüyle mücadele edemezsiniz.

Müttefiklerimizin terörle mücadelesinin en iyi yolu Türkiye ile yakın koordinasyon ve işbirliğinden geçmektedir. Biz bu bölgede terörden çok acı çektik, çok şey öğrendik. Bu gruplara stratejik nedenlerle yardım ve yataklık etmek tam anlamıyla devasa bir budalalıktır.

Ankara terör saldırısını bir kez daha en güçlü şekilde kınıyor, yaralı kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teröristlere mesajımız basit: Size adaleti getirene kadar dinlenmeyeceğiz. Müttefiklerimize, terör gruplarını destekleme yönündeki yanlış politikanıza son verin.