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Politika

İletişim Başkanı Altun: Küresel vicdan harekete geçmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da '61. ABU Genel Kurulu'nun Resmi Açılış Töreni'nde konuştu. İletişim Başkanı Altun, 'Küresel vicdan harekete geçiriliyor' dedi.

22 Ekim 2024 Salı 10:17 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Küresel vicdan harekete geçmeli
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da "61. ABU Genel Kurulu'nun Resmi Açılış Töreni"nde açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmasından satır başları:

* Türkiye Cumhuriyeti olarak, ABU gibi küresel platformların iletişim ekosistemindeki Batı merkezli tek sesliliğin aşılmasında oynadığı rolü ziyadesiyle önemsiyoruz.

* Batılılaşma tahakkümü son bulmuştur. Batı merkezli dünya dağılırken medyası da miadını dolduruyor.

* Küresel vicdan harekete geçiriliyor.

* Yapay zeka ve dijitalin habercilikte kullanımı bize çok güzle imkanlar sunmaktadır.

* Teknoloji, medya içeriğini etkiliyor. Yapay zeka destekli medya düzeni var.

* Hak ve adalet mücadelesi veriyoruz. Haktan ve adaletten yana küresel iş birliklerine önem veriyoruz.

* ABU'nun üstlenmiş olduğu görevi önemsiyoruz.

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