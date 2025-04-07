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Politika

İletişim Başkanı Altun: Siyonist katiller hakikati bir kez daha katletti

İletişim Başkanı Altun, soykırımcı İsrail'in Gazze'de gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlediği saldırıya yönelik, 'Siyonist katiller, bir hastanenin yanında haber nöbeti tutan gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda hakikati bir kez daha katletti' ifadelerini kullandı.

7 Nisan 2025 Pazartesi 15:02 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Siyonist katiller hakikati bir kez daha katletti
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in aylardır okul, çocuk parkı, hastane, ibadethane ayırt etmeksizin gerçekleştirdiği, 50 bini aşkın insanı öldürdüğü saldırılara dün gece bir yenisi daha eklendi. Siyonist katiller, bir hastanenin yanında haber nöbeti tutan gazetecilerin bulunduğu çadıra düzenlediği saldırıda hakikati bir kez daha katletti. Masum insanları sığınacakları tek yer olan çadırlarda, kıt imkanlar dahilinde şifa bulmak için başvurdukları derme çatma sağlık birimlerinde, her şeye rağmen inancını yitirmeden ibadetini yapmak için gittikleri camilerde, kiliselerde bile diri diri yakacak kadar alçalan bu soykırım rejiminin durdurulması için dünya daha ne çeşit insanlık dışı eylemler olmasını bekliyor! Trajedi sözünün, vahşet kelimesinin, katliam ifadesinin, soykırım teriminin bile artık fersah fersah ötesine geçen bu utancın bitmesi için daha kaç masumun ölmesi gerekiyor! İnsanın en temel haklarının yanında ifade özgürlüğüne, haber alma hürriyetine açıkça tecavüz eden İsrail'in daha kaç gazeteci meslektaşımızı hunharca katletmesi gerekiyor? Başta bu hakları dillerinden düşürmeyen Batı dünyası ve onların kukla medya kuruluşları olmak üzere, bugün artık bu soykırımcı yaratıkların yaptıklarına ses çıkarmayan, bir dur demeyen, hicap duymayan insanlık da en sert şekilde kınanmayı hak ediyor! Tüm bunlara karşı biz Türkiye Cumhuriyeti olarak sesimizi yükseltmeye, her alanda Filistinli ve Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmaya, akan kanın bir an evvel durması ve İsrail terörünün müsebbiplerinin uluslararası platformda bu yaptıklarının bedelini ödemesi için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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