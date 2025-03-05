Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Paneli"nde konuşuyor.
Fahrettin Altun'un açıklamalarından bazı satırbaşları:
Dijital platformların tek taraflı yönlendirmelerine karşı tüm dünyada susturulmaya çalışılanların, mazlumların sesi olmaya gayret ediyoruz.
MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle başlayan terörsüz Türkiye sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz.