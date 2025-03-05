İSTANBUL 12°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4346
  • EURO
    38,9567
  • ALTIN
    3418.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İletişim Başkanı Altun: Terörsüz Türkiye sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz
Politika

İletişim Başkanı Altun: Terörsüz Türkiye sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz

Ankara'da İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Paneli'nde konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle başlayan terörsüz Türkiye sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz' dedi.

5 Mart 2025 Çarşamba 11:19 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Terörsüz Türkiye sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Stratejik İletişimde Yeni Akımlar Paneli"nde konuşuyor.

Fahrettin Altun'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

Dijital platformların tek taraflı yönlendirmelerine karşı tüm dünyada susturulmaya çalışılanların, mazlumların sesi olmaya gayret ediyoruz.

MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesi ve aziz milletimizin desteğiyle başlayan terörsüz Türkiye sürecine tüm stratejik iletişim araçlarıyla destek veriyoruz.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.