İletişim Başkanı Altun: Türk mutfağı müthiş bir hazinedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Asırlık Tatların Buluşma Noktası: Yedi Bölgede Türk Mutfağı" programı düzenlendi.

Altun, burada yaptığı konuşmada, Türk Mutfağı Haftası kapsamında, kültürel mirasın en önemli parçalarından biri olan Türk mutfağını tanıtmak, zenginliklerini hep birlikte keşfetmek üzere bir araya geldiklerini dile getirerek, "Türk mutfağı, binlerce yıllık geçmişi, farklı medeniyetlerin dokunuşlarını sentezlemiş olması ve damak tadı çeşitliliği bakımından müthiş bir hazinedir. Bu hazine, bizim için sadece kültürel bir değer değil, aynı zamanda Türkiye'nin kamu diplomasisinin etkin araçlarından da biridir." ifadelerini kullandı.

Türk mutfağının, ülkenin yedi bölgesinin bütün zenginliği, bütün çeşitliliğiyle geniş bir yelpazede varlık gösterdiğini belirten Altun, şöyle konuştu:

"Lezzeti, doğallığı, atıksız reçeteleri, saklama ve pişirme teknikleriyle dengeli ve sağlıklı beslenmenin adıdır Türk mutfağı. Türk mutfağının en önemli hususiyetlerinden biri de dili, dini, ırkı ne olursa olsun, herkesi tek sofrada buluşturabilme becerisi, misafirperverliğidir. Bu yönüyle mutfağımız, sadece lezzetleriyle değil, aynı zamanda insanları bir araya getiren, dostlukları pekiştiren ve toplumsal bağları güçlendiren özellikleriyle de öne çıkmaktadır. Mutfağımız barışın, hoşgörünün, cömertliğin, dayanışmanın ve insan sevgisinin bir ifadesidir."

Altun, her yemeğin arkasında bir hikaye, görgü ve gelenek nişanı olduğunu belirterek, yemek tarifleri nesilden nesile aktarılırken, aynı zamanda kültürel değerlerin de yaşatıldığını söyledi. Altun, "Mutfağımızın bu özelliklerini dünyaya ulaştırmak, dünyayı Türk sofrasında buluşturarak hikayemizi anlatmak ve bu gastrodiplomasi yoluyla dostluklar oluşturmak, var olan dostlukları pekiştirmek ülke markalama stratejimizin asli unsurlarından biridir." ifadelerini kullandı.

- "5 STRATEJİK HEDEF BELİRLEDİK "



Gastrodiplomasinin her geçen gün etki alanını daha da genişleten bir saha olduğunu, devletlerin yumuşak güç unsurları içinde üst sıralarda yer aldığını dile getiren Altun, şöyle devam etti:

"Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın yönlendirmeleri, talimatlarıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak, birçok kamu kurumumuz ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkısını alarak hazırladığımız Ulusal Kamu Diplomasisi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nda 'Gastrodiplomasi' alanına müstakil bir bölüm ayırdık. Bu kapsamda ülkemizi uluslararası arenada 'gastronomi ülkesi' olarak konumlandırmak, gastronomi aracılığıyla Türkiye markasını güçlendirmek, gastronomi turizminde Türkiye'yi öncü ülkelerden biri haline getirmek, gastronomiyi etkili bir diplomasi aracı olarak kullanmak ve bu alandaki kurumsal kapasitelerimizi geliştirmek' olmak üzere 5 stratejik hedef belirledik."

Altun, Gastrodiplomasi Komitesi'nin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türk Hava Yolları'ndan oluştuğunu belirterek, "Gastro-diploması Komitesi koordinasyonunu yürüten başkanlığımız, önümüzdeki dönemde de gastrodiplomasi faaliyetlerine katkı sunmaya elbette devam edecektir." değerlendirmesini yaptı.

- "KÜRESEL ALANDA TÜRK MUTFAĞININ YILDIZI PARLATILMAYA DEVAM ETMEKTEDİR"



Türkiye'nin başlı başına bir "gastronomi diyarı" olarak dünyanın ilgisini çektiğini ve Türk mutfağının da tüm dünyada tanınan, sevilen ve önde gelen bir mutfak halini aldığını dile getiren Altun, şunları kaydetti:

"Bu anlamda, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağında Gaziantep, Hatay ve Afyonkarahisar gibi şehirlerimiz; Türk mutfаk kültüründe tаrihsel ve kendine hаs kültür özelliklerini yаnsıtаn keşkek, mesir macunu ve Türk kahvesi gibi UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras listesine giren birçok gastronomik ürünümüz bulunmaktadır.

Yine Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alan, bunun yanında Türk Patent Enstitüsü tarafından tescil edilen ürünlerimizle gerek uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza atan gerekse de açtıkları restoranlarla mutfağımızı dünyaya tanıtan Türk aşçılarımızla küresel alanda Türk mutfağının yıldızı parlatılmaya devam etmektedir."

Altun, Emine Erdoğan'ın Türk mutfağının tanıtılmasına verdiği öneme ve çabaya işaret ederek, "Mutfak kültürümüzü tanıtmak için hazırladığı 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı bu kıymetli çabanın ürünlerinden bir tanesidir. Sayın Hanımefendi öncülüğünde 'Türk mutfağının layıkıyla tanıtılması elbirliği ile mümkün' şiarıyla ve Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da desteğiyle 3 yıldır 21-27 Mayıs haftasında zengin gastronomi kültürümüzü Türk Mutfağı Haftası'nda geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Bu önemli haftada, bin yılları aşan kültür, gelenek, toplumsal miras, hikaye ve derin bir tecrübenin eseri olan mutfağımızı Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliklerinde ve 81 ilimizde tanıtıyoruz." dedi.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda hazırlanan sergi ve dijital deneyim alanlarında Türkiye'nin Ege'den Doğu Anadolu'ya, Karadeniz'den İç Anadolu'ya kadar farklı coğrafi bölgelerinin sahip olduğu doğal ve kültürel miras ile mutfak kültürlerini tanıtan bir etkinliği hayata geçirdiklerini ifade eden Altun, şöyle konuştu.

"Ülkemizin mutfak kültürünü tanıtmak amacıyla hazırlanan ve Türkiye'nin tüm bölgelerinin mutfak zenginliği ve sofra kültürleri hakkında bilgi veren bu yenilikçi sergide, el emeği dokuma işleri ve sofra sunumları da görülebilecek. 1 ay boyunca ziyaret edilebilecek olan sergimizin Türk mutfağının tanıtımına güçlü katkılar sunacağına inanıyorum. Türk Mutfağının zenginliğine, güçlü potansiyeline sizlerle birlikte tanıklık etmekten, bu tecrübeyi sizlerle birlikte paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyor, nice Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde bir arada olmayı diliyoruz."

Altun, himayeleri için Emine Erdoğan'a şükranlarını sunarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a, bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çalışanlarına etkinliğe verdikleri destekler için teşekkür etti.