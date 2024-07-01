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Politika

Altun'dan Kayseri'deki provokasyona ilişkin açıklama: Amacına ulaşmayacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Kayseri'de yaşanan provokasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Altun, 'Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır.' ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 2024 Pazartesi 21:10 - Güncelleme:
Altun'dan Kayseri'deki provokasyona ilişkin açıklama: Amacına ulaşmayacak
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Bir süredir Suriyeli sığınmacılar üzerinden kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan olumsuz hava ve gerilimin artışına sebep olan provokasyonlar yakından takip edilmektedir.

Türkiye düşmanı unsurların başını çektiği bazı mahfillerin kamu düzenini test etmeye dönük provokatif faaliyetlerle ülkemizin huzurunu bozma çabaları, devletimizin tüm unsurlarıyla birlikte özverili çalışmaları sayesinde amacına ulaşamayacaktır.

"Dezenformasyonla mücadele ediyoruz"

Bu kapsamda özellikle sosyal medyanın birçok platformunda ortaya atılan asılsız iddialara, manipüle edilmiş bilgilerle kasıtlı olarak yapılan yalan haberlere ve vatandaşlarımızı provokasyona sevk edecek tüm dezenformasyon faaliyetlerine karşı devletimizin ilgili birimleri İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu çalışmalara destek olmak amacıyla her zaman olduğu gibi asılsız haberlere prim verilmemesi, içeriklerin yayılımında dezenformasyon boyutunun ve ihtimalinin göz önünde bulundurulması ve resmi makamlarımız başta olmak üzere yalnızca güvenilir kaynaklara itibar edilmesi konusunda vatandaşlarımızın hassas davranmasını önemle rica ederiz.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

30 Haziran 2024 akşamı Kayseri'de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı.

Paylaşım yapılan hesapların %37'sinin BOT; paylaşımların %68'nini ise provakatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Bunların 10'u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provakatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız.

  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Altun
  • Fahrettin Altun

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