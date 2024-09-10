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Politika

İletişim Başkanı Altun: Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Çocuklarımızın, gençlerimizin dijital teknolojileri ve medyayı etkin ve faydalı biçimde kullanabildiği, evlatlarımızın ekranın esiri olmadığı bir Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz.' ifadelerini kullandı.

AA10 Eylül 2024 Salı 17:58 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz
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Altun, sosyal medya hesabındaki açıklamada, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandığını belirtti.

Toplantının tüm bağımlılık çeşitlerine karşı verdikleri mücadelenin güçlenerek devam etmesine vesile olacağına inandığını vurgulayan Altun, "Ekran bağımlılığı, dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı olarak da adlandırılan siber davranışların aşırı ve zararlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, çağımızın mücadele edilmesi gereken önemli bağımlılık türlerindendir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bağımlılığı başlamadan durdurmak önemli"

İletişim Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlar olarak dijital teknolojilerin beraberinde getirdiği zararlı unsurlardan çocukları, gençleri ve aileleri korumak için çabalarını sürdürdüklerinin altını çizen Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Her türden bağımlılığa karşı mücadelede sahip olduğumuz önemli bir silah olan medyayı etkin bir şekilde kullanırken, teknolojinin bağımlılık oluşturan zararlı yönlerini de millet olarak etkin bir şekilde elimine etmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici yaklaşımla yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına sivil toplumun, özel sektörün ve vatandaşlarımızın katılımı ve katkısı, bağımlılığı başlamadan durdurmak açısından oldukça önemlidir.

Çocuklarımızın, gençlerimizin dijital teknolojileri ve medyayı etkin ve faydalı biçimde kullanabildiği, evlatlarımızın ekranın esiri olmadığı bir Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz. Bağımlılığa değil, yaşama sarıl!"

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Altun
  • bağımlılıkla mücadele

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