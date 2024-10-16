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Politika

İletişim Başkanı Altun: Türkiye sporda bir çekim merkezi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da 'Vatandaş Diplomat Projesi Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili' programında konuştu. 'Türkiye sporda bir çekim merkezi' diyen İletişim Başkanı Altun, sporcularımız için 'Türkiye'nin yüzü' dedi.

16 Ekim 2024 Çarşamba 10:44 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Türkiye sporda bir çekim merkezi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Vatandaş Diplomat Projesi Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili" programında konuştu.

Fahrettin Altun'un konuşmasından satır başları:

* Türkiye'nin haklı duruşunu anlatıyoruz

* Kamu diplomasisinde bütüncül strajiyle hareket etmek gerekiyor

* Siyasi, sosyal ve ekonomik sınamalarla karşı karşıyayız

* Her vatandaşımız birer gönül elçisi

* Vatandaşlarımızı birçok alanda daha fazla bilgilendireceğiz

* Sportif kapasitemiz büyük

* Türkiye sporda bir çekim merkezi

* Sporcularımız Türkiye'nin yüzü

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