Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Vatandaş Diplomat Projesi Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili" programında konuştu.
Fahrettin Altun'un konuşmasından satır başları:
* Türkiye'nin haklı duruşunu anlatıyoruz
* Kamu diplomasisinde bütüncül strajiyle hareket etmek gerekiyor
* Siyasi, sosyal ve ekonomik sınamalarla karşı karşıyayız
* Her vatandaşımız birer gönül elçisi
* Vatandaşlarımızı birçok alanda daha fazla bilgilendireceğiz
* Sportif kapasitemiz büyük
* Türkiye sporda bir çekim merkezi
* Sporcularımız Türkiye'nin yüzü