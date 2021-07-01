İletişim Başkanı Altun sert çıktı: Bu riyakarlıktır!

1 Temmuz 2021 Perşembe 21:55 - Güncelleme: 1 Temmuz 2021 Perşembe 22:01

İletişim Başkanı Fahrettin Altun resmi Twitter hesabı üzerinden, Şehit Diplomatlar Sergisi'nde yaptığı konuşmanın Youtube platformu tarafından engellenmesine tepki gösterdi.

Altun paylaşımında, "Üzülerek belirtmek istiyorum ki, Şehit Diplomatlar Sergisinde yaptığım şu konuşma YouTube tarafından sansürlendi. Sözüm ona bu konuşma, nefret söylemi içeriyormuş. Lütfen kulak verin ve siz karar verin. Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, YouTube sansürüne ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

"İslama ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerini görmezden gelen, terör örgütlerinin kara propagandalarına kolaylıkla alan açan YouTube, Türk diplomatlarımızı şehit eden katil teröristlerle ilgili söylediklerimizi nefret suçu! sayıyor. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, her fırsatta terörün dili, dini, ırkı olmadığını söyleyeceğiz. Bir kere daha gördük ki her alanda olduğu gibi medya ve iletişim alanında da yerli ve milli platformlara ihtiyacımız var. Yaşasın Hakikat!"