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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan 1 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üreten, alın teri döken işçi ve emekçi kardeşlerimizle el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı, emeğin, üretimin, yatırımın, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı yapmak.' ifadelerini kullandı.

AA1 Mayıs 2025 Perşembe 15:26 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan 1 Mayıs mesajı
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, emeği ve alın terini mukaddes bilen medeniyet tasavvuru doğrultusunda, her daim çalışanın ve emekçinin yanında olduklarını belirtti.

Bu yaklaşımla emeği yücelten, üretimi büyüten, istihdamı artıran her katkıyı, Türkiye'nin daha güçlü yarınlarına atılmış bir adım olarak gördüklerini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üreten, alın teri döken işçi ve emekçi kardeşlerimizle el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı, emeğin, üretimin, yatırımın, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı yapmak. Bu büyük yürüyüşte, alın teriyle, emeğiyle, azmiyle ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçi kardeşlerimizi gönülden selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, emeğin onurunu ve değerini her zaman baş tacı ettiğimizi bir kez daha vurguluyorum."

"Emeğe değer, çalışana değer, ülkeye değer" notuyla paylaşılan, üretim aşamaları ve işçilerin yer aldığı videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Nihai hedefimiz, bu yüzyılı, emeğin, üretimin, yatırımın, istihdamın, büyümenin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı yapmaktır. Türkiye Yüzyılı'nın inşası için ter döken, emek veren her bir kardeşimden Allah razı olsun." sözlerine yer verildi.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Altun
  • 1 Mayıs

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