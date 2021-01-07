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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan ABD'deki olaylara ilişkin paylaşımda bulundu.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 00:52 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 00:53
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin başkenti Washington'da Başkan Donald Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocunun polis barikatını aşarak Kongre binasına girmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Altun, şunları kaydetti:

"ABD'de demokrasinin tüm kurum ve teamülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz."

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