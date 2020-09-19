İletişim Başkanı Altun'dan Yunan gazetesinin alçak manşetine kınama

19 Eylül 2020 Cumartesi 10:22 - Güncelleme: 19 Eylül 2020 Cumartesi 10:51

İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Yunanistan'daki bir gazetede Başkan Erdoğan hakkında atılan ahlaksız başlık için mevkidaşı Stelios Petsas’a bir mektup gönderdi. Başkan Erdoğan’a hakaret edilmesini en sert biçimde kınadığını belirten Altun, Yunan hükümetine bu utanmazlığın sorumlularından hesap sormaları çağrısında bulundu.

Türkiye’nin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirten Altun, “Öte yandan bu tür hakaretlerin Yunan Ceza Kanunu’na göre cezaya tabi olduğunu vurgulamak istiyor; Yunan hükümetini bu utanmazca ve acınası hareketin sorumlularından hesap sormaya çağırıyorum.” dedi. İletişim Başkanı Altun, mektubunda, “Yabancı bir lidere hakaret etmek ancak çaresizliğin ve mantıktan yoksunluğun bir işareti olabilir. Bu, ne basın özgürlüğünün ne de ifade hürriyetinin kapsamına girmemektedir.” ifadelerine yer verdi. Fahrettin Altun, “Bu vesileyle, Yunan hükümetini, aralarında TRT ve Anadolu Ajansı çalışanlarının da olduğu Yunanistan’daki Türk gazetecilere yönelik sürekli ve tehlikeli korkutma çabalarının daha fazla gecikmeden engellenmesi için gerekli adımları atmaya çağırıyorum.” dedi.



YUNANİSTAN BARIŞA HİZMET ETMİYOR

Altun, mektubunu, “Doğu Akdeniz’de diplomasiye ve adil bir çözüme defalarca şans veren ve ülkemizde birçok Yunan gazetecinin serbestçe çalışabilmesinden gurur duyan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ne gazetecilerin taciz edilmesinin veya hedef alınmasının ne de Yunanistan’daki bazı yayınların sorumsuzca davranışlarının, barış davasına hizmet etmediği kanaatindedir.” sözleriyle tamamladı.