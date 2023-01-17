İletişim Başkanı Altun'dan Ali Babacan'a tepki: Tehditlere prim vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Türkiye Kitabı Tanıtımı ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Programı"nda konuştu.
Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:
* Küresel barış ve istikrar noktasında merkez aktör haline geldik.
* Dinamik ekonomimiz sayesinde pozitif ayrıştık.
* Küresel alanda etkin bir şekilde varlık göstermeyi sürdüreceğiz.
* Türkiye'nin gerçek hikayesinin anlatılmasına büyük önem veriyoruz.
* Güçlü siyasal liderlik Türkiye'nin büyük imkanıdır.
* Savunma sanayii ihracatı yapan güçlü bir ülkeyiz.
* (Ali Babacan'ın BAYKAR'a yönelik iftiraları) Tehditlere asla kulak asmayacağız, prim vermeyeceğiz.
* Yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz.