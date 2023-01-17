İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2023 Salı / 25 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7909
  • EURO
    20,3263
  • ALTIN
    1152.03
  • BIST100
    5268.35
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İletişim Başkanı Altun'dan Ali Babacan'a tepki: Tehditlere prim vermeyeceğiz
Politika

İletişim Başkanı Altun'dan Ali Babacan'a tepki: Tehditlere prim vermeyeceğiz

Ankara'da 'Türkiye Kitabı Tanıtımı ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın BAYKAR'a yönelik iftiralarına, 'Tehditlere asla kulak asmayacağız, prim vermeyeceğiz.' sözleriyle tepki gösterdi.

17 Ocak 2023 Salı 12:42 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan Ali Babacan'a tepki: Tehditlere prim vermeyeceğiz
ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Türkiye Kitabı Tanıtımı ve Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye Programı"nda konuştu.

Altun'un konuşmasından satır başları şöyle:

* Küresel barış ve istikrar noktasında merkez aktör haline geldik.

* Dinamik ekonomimiz sayesinde pozitif ayrıştık.

* Küresel alanda etkin bir şekilde varlık göstermeyi sürdüreceğiz.

* Türkiye'nin gerçek hikayesinin anlatılmasına büyük önem veriyoruz.

* Güçlü siyasal liderlik Türkiye'nin büyük imkanıdır.

* Savunma sanayii ihracatı yapan güçlü bir ülkeyiz.

* (Ali Babacan'ın BAYKAR'a yönelik iftiraları) Tehditlere asla kulak asmayacağız, prim vermeyeceğiz.

* Yerli ve milli girişimcilerimizle gurur duyuyoruz.

  • Fahrettin Altun
  • Türkiye Kitabı Tanıtımı ve Türkiye Yüzyılında Türkiye Programı
  • İletişim Başkanı Altun

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.