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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan CHP'ye İstanbul Sözleşmesi tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'CHP tarihinin gördüğü göreceği en beceriksiz parti kişisi yine zırvalamış. “İstanbul sözleşmesinden ancak Meclis kararıyla çıkılır” demiş. Eski sistemde yürütmeyi temsilen Bakanlar Kurulu bu kararı verirdi. Şimdi ise yürütmeyi Cumhurbaşkanı temsil ediyor.' dedi.

26 Mart 2021 Cuma 23:46 - Güncelleme: 26 Mart 2021 Cuma 23:48
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İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Gazi meclisimizin yaptığı ve aziz milletimizin referandumla onayladığı yönetim sistemimizden bihaber olan bu zavallı kendince hukuk dersi veriyor. Bir de parmak sallayarak tehditler savuruyor. Yazıklar olsun sana! Yönetim sistemimizi öğreneceksiniz.

Zahmet olmazsa "9 sayılı Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3. Maddesi"ni oku, yönetim sistemimizi iyice anla ve saygı duy. Milletin iradesine hadsizce parmak sallama!

Bu iş bitti. Fesih bildirimimiz Avrupa Konseyi Sekreteryası'na ulaştı. Avrupa Konseyi Anlaşmalar Bürosu, sözleşmenin 1 Temmuz itibarıyla ülkemiz bakımından yürürlükten kalkacağını teyit etti. Demek ki neymiş? Her şey usûlüne uygunmuş. Ülkeni biraz olsun tanı! Yalanı bırak artık!

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