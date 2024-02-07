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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan, doğum saatini CİMER'e soran vatandaşla ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bir vatandaşın doğum saatini Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden (CİMER) öğrendiğini belirttiği sosyal medya paylaşımıyla ilgili, 'Özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor.' ifadelerini kullandı.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 18:33 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan, doğum saatini CİMER'e soran vatandaşla ilgili paylaşım
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Altun, şarkıcı Murat Kekilli'nin sosyal medya hesabından "Allah razı olsun CİMER 23 yılın sonunda doğum saatimi öğrendim" şeklindeki bir paylaşımı alıntılayarak, "Ama bu CİMER de cidden fazla oluyor :) Yükselen burç hesaplamasına kadar yapacak neredeyse! Fahrettin Hocam?" mesajına yanıt verdi.

Kekilli'nin bu paylaşımını alıntılayan Altun, "Sevgili @kekillimurat kardeşim, özellikle gençlerimizin son yıllarda CİMER'e yoğun bir ilgisinin olduğunu görüyoruz ve bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Akıllarındaki her konuyu http://cimer.gov.tr aracılığıyla CİMER'e sorarak bizlerle sürekli iletişim halinde oluyorlar. Biz de elimizden geldiğince genç arkadaşlarımızın bilgi edinme taleplerini karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • İletişim Başkanı Altun
  • CİMER

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