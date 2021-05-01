İletişim Başkanı Altun'dan Kıbrıs açıklaması

AA 01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:09 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 22:09

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter'dan Kıbrıs sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.

Yıllardır çözülemeyen Kıbrıs sorununun Türkiye'nin ortaya koyduğu güçlü iradeyle uluslararası alanda daha hakkaniyetli şekilde tartışıldığını vurgulayan Altun, "Ada'daki Türk varlığını yok sayarak Kıbrıs sorunu çözülemez. Kıbrıs'ta tek çözüm; eşit ve egemen iki devletin varlığıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, paylaşımında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan, Kıbrıs sorununu, geçmiş dönemden bugüne yapılan ve sonuçsuz kalan müzakereler ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesindeki rolünü anlatan bir videoya da yer verdi.