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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan medyaya Suriye uyarısı: Gerçeklikten uzak yorumlardan kaçınılmalı

İletişim Başkanı Altun, Suriye'de devam eden çatışmalara ilişkin medyada yayılan dezenformasyon içeren haber ve bilgilere karşı uyarıda bulunarak 'Türkiye'nin meseleye ilişkin açıklamalara ilişkin yalnızca resmî açıklamaların dikkate alındığı ve niyetle okunan analizlerden uzak durulan yayınların yapılması da kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirmesini sağlayacak önemli unsurlardır' açıklamasında bulundu.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 14:30 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan medyaya Suriye uyarısı: Gerçeklikten uzak yorumlardan kaçınılmalı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Suriye'de devam eden çatışmalar ve askeri durumun, hükümetleri kadar kamuoyu tarafından da yakından takip edildiğini belirtti.

Kamuoyunun yakın ilgisinin sonucu olarak medyanın da vuku bulan meseleleri gündemin üst sıralarında değerlendirdiğini, sahadan bilgilerle habercilik vazifesini yerine getirdiğini aktaran Altun, Başkanlık olarak başta sahadaki medya mensuplarının görevlerini daha rahat şartlarda yapmaları ve kamuoyunu etkin biçimde bilgilendirebilmeleri için büyük gayret gösterdiklerini, ilgili tüm kurumlarla koordinasyonu sağlayarak mümkün olan tedbirleri aldıklarını kaydetti.

Tüm bunları yaparken Suriye meselesinin medyada işlenişiyle alakalı hem basın kuruluşlarına hem de vatandaşlara birtakım prensipleri hatırlatma görevini de icra ettiklerini kaydeden Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Dezenformasyonun normal zamanlardan daha fazla ve hızlı yayıldığı böylesine bir ortamda, medyamızın sorumluluk bilincine sahip bir şekilde, vatandaşlarımızın haber alma hürriyetinin ve ülkemiz menfaatlerinin öncelendiği, özellikle askeri ve istihbari mahremiyete azami şekilde riayet eden, asılsız haberlerden, sadece duyuma dayanan söylentilerden, yanlış yönlendirmelerden ve gerçeklikten uzak yorumlardan kaçınan bir yayın politikası benimseyeceğine inanıyoruz.

Türkiye'nin meseleye dair tutumuna ilişkin yalnızca resmi açıklamaların dikkate alındığı ve niyet okuyan analizlerden uzak durulan yayınların yapılması da kamuoyunun daha sağlıklı bilgilendirmesini temin edecek önemli unsurlardır. Bu kapsamda Türkiye'nin Suriye'nin birlik, istikrar ve toprak bütünlüğünü desteklediği, tek amacının milli güvenliğimizin sağlanması ve teröristlerin bertaraf edilmesi olduğu unutulmamalıdır."

Altun, vatandaşların medyayı takip ederken teyit edilmemiş bilgilere itimat etmemesi, dezenformasyon içeren haber ve bilgilerin yayılımına katkı sunmaması gerektiğini belirterek, doğru bilgi için resmi kurumların açıklamalarının esas alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

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