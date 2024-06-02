İletişim Başkanı Altun'dan, New York polisine tepki: Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek gösterilerini takip eden AA foto muhabiri Fatih Aktaş'ın, New York polisinin sert müdahalesine maruz kaldığını belirtti.

Aktaş'a yapılan fiziksel saldırıyı kınadığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Kendisine ve Anadolu Ajansı ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Basın özgürlüğü, demokrasinin bel kemiğidir. Adaletsizliğe, haksızlığa karşı mücadele veren tüm hakikatperver gazetecilerin yanında olmaya devam edeceğiz."