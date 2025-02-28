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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan önemli mesajlar: Türkiye-Afrika ilişkileri daha da gelişecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye-Afrika Medya Forumu'nda yaptığı konuşmada, 'Türkiye-Afrika ilişkileri daha da gelişecek. Ülkemizin Afrika'ya verdiği önem kazan-kazan ilkesiyle sürdürülüyor.' ifadelerini kullandı.

28 Şubat 2025 Cuma 10:43 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan önemli mesajlar: Türkiye-Afrika ilişkileri daha da gelişecek
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Forumu"nda konuştu.

Altun'un açıklamalarından satır başları:

Türkiye-Afrika ilişkileri daha da gelişecek.

Ülkemizin Afrika'ya verdiği önem kazan-kazan ilkesiyle sürdürülüyor.

Türkiye Afrika ile güçlü ilişkiler kurdu. Ticaret, eğitim, güvenlik gibi pek çok alanda ortaklıklar kuruldu.

Bu forum güçlü iş birliklerimizi daha da ileri taşıyacak.

Türkiye arabulucu rolüyle öne çıkıyor

Afrika'da barış, adalet ve özgürlüğün tesisine katkı çabasındayız.

  • İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • Fahrettin Altun
  • Türkiye-Afrika Medya Forumu

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