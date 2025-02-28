Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Türkiye-Afrika Medya Forumu"nda konuştu.

Altun'un açıklamalarından satır başları:

Türkiye-Afrika ilişkileri daha da gelişecek.

Ülkemizin Afrika'ya verdiği önem kazan-kazan ilkesiyle sürdürülüyor.

Türkiye Afrika ile güçlü ilişkiler kurdu. Ticaret, eğitim, güvenlik gibi pek çok alanda ortaklıklar kuruldu.

Bu forum güçlü iş birliklerimizi daha da ileri taşıyacak.

Türkiye arabulucu rolüyle öne çıkıyor

Afrika'da barış, adalet ve özgürlüğün tesisine katkı çabasındayız.