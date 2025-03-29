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Politika

İletişim Başkanı Altun'dan TV kanallarını tehdit eden Özel'e tepki: Milli medya kuruluşlarına kin kusuyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, televizyon kanallarını sürekli olarak tehit eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterek, 'Söz konusu, Batılı medya kuruluşları olunca ilgi dilenciliği yapıp ülkesini pervasızca şikayet eden CHP Genel Başkanı, binlerce emekçinin alın teriyle basın yayın faaliyetinde bulunan yerli ve milli medya kuruluşlarına kin kusuyor' dedi.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 16:38 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan TV kanallarını tehdit eden Özel'e tepki: Milli medya kuruluşlarına kin kusuyor
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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanının bugün açık hava toplantısında birçok medya kuruluşuna yönelik sarf ettiği ifadeler ve milli firmalara yönelik yaptığı sözde boykot çağrıları, partisinin ideolojik saplantılarını yansıtmakta, siyasal acziyetini gözler önüne sermektedir. Söz konusu Batılı medya kuruluşları olunca ilgi dilenciliği yapıp ülkesini pervasızca şikayet eden CHP Genel Başkanı, binlerce emekçinin alın teriyle basın yayın faaliyetinde bulunan yerli ve milli medya kuruluşlarına kin kusuyor.

İdeolojik kumpanyalarına katılmayan, işinde gücünde hangi yerli firma ve kuruluş varsa kervana takıp linç ettirme çabası içine giriyor. Bu, ülkeyi germe, insanları ayrıştırma, toplumu kutuplaştırma çabasıdır. Bu çabanın aziz milletimiz nazarında bir hükmü yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımızın her daim ifade ettiği gibi siyaset ayrıştırma değil, birleştirme sanatıdır. Mübarek Ramazan Bayramı arifesinde bu esası bir kez daha hatırlatmak isteriz."

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