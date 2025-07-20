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Politika

İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs davası geleceğe dair bir vizyonun adıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'Bugün Kıbrıs davası, yalnızca geçmişin bir meselesi değil aynı zamanda geleceğe dair bir vizyonun adıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını bugün de aynı şekilde sürdürmektedir.' ifadelerini kullandı.

AA20 Temmuz 2025 Pazar 14:13 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Duran: Kıbrıs davası geleceğe dair bir vizyonun adıdır
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Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, harekatın, 51 yıl önce milletin kararlı iradesiyle hayata geçirilen tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Bu adımın, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik taleplerini yok sayan dayatmalara karşı meşru bir müdahale olarak tarihe geçtiğini belirten Duran, şunları kaydetti:

"Bugün Kıbrıs davası, yalnızca geçmişin bir meselesi değil aynı zamanda geleceğe dair bir vizyonun adıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını bugün de aynı şekilde sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 'Şunu kimse unutmasın, adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi eşitliğini ve egemenliğini teminat altına alma irademizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamlı yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine omuz veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
  • İletişim Başkanı Duran
  • kktc

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