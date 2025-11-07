İSTANBUL 20°C / 14°C
Politika

İletişim Başkanı Duran'dan ziyarete ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan-Aliyev-Şerif Bakü'de bir araya gelecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü dolayısıyla Bakü'de düzenlenecek törene katılacağını duyurdu.

7 Kasım 2025 Cuma 16:01
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle Bakü'de düzenlenecek törene iştirak etmek üzere Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret vesilesiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ve törene katılacak olan Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif'le ikili, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüşmeler gerçekleştirmeleri de öngörülmektedir."

