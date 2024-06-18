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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'la görüştü: Liderlerden normalleşme vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin ön koşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.

AA18 Haziran 2024 Salı 22:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan'la görüştü: Liderlerden normalleşme vurgusu
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Başbakan Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kurban Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Başbakan Paşinyan'ı gelecek Vardavar-Hz.İsa'nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etti.

Erdoğan, yakın zamanda Ermenistan'ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerden dolayı Paşinyan'a başsağlığı diledi.

İLİŞKİLERDE NORMALLEŞME VURGUSU

Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin ön koşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladı.

İki ülkenin özel temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret eden Erdoğan ve Paşinyan, şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etti.

Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan'ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etti ve bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele aldı.

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