İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 110. sayısını yayımladı

Bültende, İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "TBMM kararı, Cumhurbaşkanı onayı ve Resmi Gazete'de yayınlamamız yeterli görülmediği için ABD Kongresi ıslak imzalı kararın aslını görmek istedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

ABD'nin, Birleşmiş Milletler Antlaşması, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Kuzey Atlantik Anlaşması dahil 200'den fazla çok taraflı anlaşmada depozitör (belgeleri saklayan) ülke konumunda olduğu bildirilen bültende, ABD'nin bu sıfatıyla "orijinal" anlaşma metinlerini sakladığı ve uygun şekilde imzalanmalarını kolaylaştırdığı ifade edildi.

Bültende, "Depozitör ülke, aynı zamanda anlaşmalara ilişkin onay belgeleri gibi belgeleri de almaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in Kuzey Atlantik Antlaşması'na katılımına ilişkin TBMM'ce kabul edilen kanunun yayımlanmasına karar vermiş ve İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne ilişkin Cumhurbaşkanı Kararını imzalayarak ilgili protokolü onaylamıştır. Karar metni yukarıda da açıkça belirtilen gerekçelerle depozitör ülke olan ABD'ye iletilmiştir." denildi.

Bazı sosyal medya hesaplarındaki, "TRT, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon avro teklif vermiş. Bunun yarısı zarar yazar" iddiasının doğru olmadığı ifade edilen bültende, TRT'nin 2024 ile 2027 arasında UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi yayın haklarını aldığı, bununla birlikte sosyal medya hesaplarında paylaşılan rakamların gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

Yayın hakları maliyetinin TRT'nin reklam ve üyelik gelirleri gibi ticari girişimleri ile rahatlıkla karşılanabilecek düzeyde olduğu belirtilen bültende, TRT'nin Türk futboluna desteğinin göstergesi olarak, Türk takımı maçlarını TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz olarak halkın hizmetine sunacağı anlatıldı.

- "İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyor" iddiası doğru değil

"İtalya Başbakanı Georgia Meloni ile görüşen İlber Ortaylı, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş.' dedi" iddiasının doğru olmadığı aktarılan bültende, Meloni'nin Türkiye ziyareti sırasında buna yönelik bir anlaşma ve görüşmenin söz konusu olmadığı ifade edildi.

İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği iddialarının İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın II Giornale gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığı bildirilen bültende, haberin incelenmesinde "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği" yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığının tespit edildiği kaydedildi.

Bültende, şu ifadeler yer aldı:

"Meloni'ye Kapalıçarşı ziyaretinde eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' ifadesinin konuşmanın bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği tespit edilmiştir. Bu ifade, Ortaylı'nın Meloni'den aktarımı değil, sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesidir. Ortaylı'nın bu açıklamayı Meloni'den duyarak aktardığı şeklinde açıkça dezenformasyon yapılmaktadır. Yayının tamamı incelendiğinde, İlber Ortaylı'nın sosyal medyada dolaşan 'Faşist Meloni' ve 'Afrikalıların Türkiye'ye gönderileceği' yönündeki iddiaları eleştirdiği belirlenmiştir."

"TRT, 'Türkiye'deki Afrikalılar çok mutlu' temalı mini belgesel yayınladı" şeklinde manipülatif paylaşımların tespit edildiği anlatılan bültende, güncelmiş gibi servis edilen görüntülerin, TRT Haber'de 13 Aralık 2020'de yayımlanan, "Esenyurt'un Afrikalı göçmenleri" başlıklı haberden alındığının belirlendiği bildirildi.

- Yarıyıl tatilinin 1 aya uzatıldığı iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarındaki "15 günlük sömestir tatili 1 aya uzatıldı" iddiasının doğru olmadığı kaydedilen bültende, Milli Eğitim Bakanlığının 7 Temmuz 2023'te yayımladığı "çalışma takvimi" konulu genelgeye göre, 2023-2024 eğitim öğretim döneminin yarıyıl tatili süresinde değişiklik bulunmadığı, 22 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatilinin 2 Şubat'ta sona ereceği ifade edildi.

Sosyal medyadan paylaşılan "Bir şahıs kendi arazisinde petrol bulduğunu iddia etti. 'Devletimiz elimizden alır mı?' diye sordu" iddiasının doğru olmadığı anlatılan bültende, iddiaya konu görüntülerin, ABD'nin Minnesota eyaletinde sıhhi tesisat hizmeti veren bir şirketin sosyal medya hesaplarında, "kanalizasyon borularının değişimi" notuyla paylaşıldığının tespit edildiği belirtildi.

- "İsrail, yardım kuruluşlarına yönelik saldırılarını bu propaganda ile meşru göstermeye çalışıyor"

İsrail propaganda hesaplarından paylaşılan "Gazze'ye giden yardımların Hamas'a teslim edildiği" iddiasının doğru olmadığı kaydedilen bültende, şu ifadeler yer aldı:

"İddiaya dayanak fotoğrafta 'Hamas' etiketiyle gösterilen üniformalı şahıs Hamas üyesi değil, Refah sınır bölgesinde yerinden edilen Filistinlilere yardım ulaştırmaya çalışan bir polistir. Fotoğrafın, 10 Ocak tarihinde Refah Polisi'nin sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı belirlenmiştir. İnsani bir felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'ne yardımların girmesini engelleyen İsrail, dünya kamuoyundan gelen tepkilere karşılık olarak, 'Yardımları Hamas alıyor' propagandasını yaymaktadır. İsrail, yardım kuruluşlarına yönelik saldırılarını da bu propaganda ile meşru göstermeye çalışmaktadır."