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Politika

İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna ilişkin iddialara yalanlama

İletişim Başkanlığı, Kılıçdaroğlu'nun videosunun Las Vegas'ta dev ekranlarda gösterildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin montaj yoluyla eklendiği belirtildi.

24 Mart 2023 Cuma 00:32 - Güncelleme:
İletişim Başkanlığı'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna ilişkin iddialara yalanlama
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"Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta dev ekranlarda gösterildi" iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosunun Las Vegas'ta gösterildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Birçok basın yayın organında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun o videosu Las Vegas'ta dev ekranlarda gösterildi" iddiasıyla yer alan görüntüler gerçek değildir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüleri, söz konusu videoya sonradan montaj yoluyla eklenmiştir."

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