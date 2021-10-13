İlhan Kesici, 1998'de dile getirmiş: Parlamenter demokrasi eskidi

13 Ekim 2021 Çarşamba 02:57 - Güncelleme: 13 Ekim 2021 Çarşamba 02:57

2 Ocak 1998 yılında NTV'de yayınlanan Püf Noktası'na katılan CHP'li İlhan Kesici yaptıkları açıklamalar Millet İttifakı'ndaki çelişkiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Ahaber'de yayınlanan görüntülerde Kesici, parlamenter sisteme sert eleştiriler getiriyor.

'PARLAMENTER DEMOKRASİ ESKİDİ'

CHP'li İlhan Kesici o günlerde yaptığı açıklamada, 'Bu topraklarda iddiasız milletler şimdiye kadar hiç yaşayamadılar. Bundan sonra da yaşayamazlar. Bizim milletimiz iddialı bir millet ama bu iddialı milletin özlemlerinin yerine getirilebilmesi için de buna izin veren bir siyasal sisteminin olması lazım. Peki, bizim siyasal sistemimiz ne? Bir kere bu parlamenter demokrasi eskidi. 1930'ların 1940'ların sistemi. Bunun uygulaması daha da vahim bir halde. Böyle bir mekanizmanın Türkiye'nin hakkını vermesi mümkün değil.' ifadelerini kullanıyor.

"HİÇBİRİSİ BİZİM PARLAMENTER DEMOKRASİMİZİ SİSTEM ALMADILAR"

Bu durumun tartışılmadığını aktaran Kesici, "Tartışılmalıdır, biz tartışmıyoruz. Bu eskidi, bu sistemden bir şey elde edemeyeceğimiz bellidir. 1945 yılında BM'ye kayıtlı 50 tane ülke var. Şimdi 187 tane ülke var. 193 mü oldu, demek ki 193 olmuş. Bunların hiçbirisi, yani yeni demokrasiye geçmiş olan ülkelerin hiçbirisi bizim parlamenter demokrasimizi sistem almadılar." dedi.

"HİÇ OLMAZSA 4 YILLIĞINA BİR ADAMIN ELİNİ SIKABİLMİŞ OLMASI LAZIM"

Kesici açıklamalarının devamında, "Diyelim ki ABD ile el sıkışmanız lazım. Avrupa Topluluğu ile el sıkışmanız lazım. Diyorlar ki üyeliğin için şunları isterim. Hiç olmazsa 4 yıllığına bir adamın elini sıkabilmiş olması lazım." ifadelerini kullandı.

'1 YILINI DOLDURABİLEN HÜKÜMET YOK'

Taha Akyol ise 'Türkiye bırakın 10 yılını doldurmayı 1 yılını doldurabilen hükümet görmedi.' diyor. İkili program boyunca tek başına iktidar dönemlerindeki büyüme hızına dikkat çekerek, parlamenter sistemin doğurduğu koalisyon krizine vurgu yapıyor.