Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk kez canlı yayına çıkarak gazetecilerin sorularını cevapladı.

Genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaybettiği kurultaya ve 14-28 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, partisi ile altılı masanın üyeleri tarafından zorla cumhurbaşkanı adayı yapıldığını iddia etti.

YENİDEN CHP GENEL BAŞKANLIĞA YEŞİL IŞIK YAKTI

CHP'de cumhurbaşkanı adayı olması için kendisine baskı yapanların bugün kendisini hedef aldığının altını çizen Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden genel başkan adayı olabileceğini ifade etti. Kılıçdaroğlu "Yeniden CHP genel başkan adayı olur musunuz?" sorusuna "Delegeler tekrar aday olmamı isterlerse önerirlerse bir sorun yok" cevabını verdi.

GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ SONRASI SOLUĞU DEMİRTAŞ'IN YANINDA ALDI

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de genel başkanlık koltuğu için kolları sıvadığının sinyalini verdikten saatler sonra cezaevinde terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

DEMİRTAŞ'A 47 TERÖR SUÇUNDAN 42 YIL HAPİS

Kobani'yi bahane ederek 6-8 Ekim olaylarında sokakları karıştıran HDP'liler hakkında geçtiğimiz günlerde verilen kararda Selahattin Demirtaş'a 'devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmaya yardım suçundan' ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi, cezası 20 yıla indirildi.

Selahattin Demirtaş'a ayrıca, 'suç işlemeye tahrik', 'halkı kanunlara uymamaya tahrik', 'terör örgütü propogandası' yapmak gibi toplam 47 suçtan 42 yıl hapis ceza verildi. Tutukluluk halinin devamına karar verildi.

KILIÇDAORĞLU DEMİRTAŞ'IN 47 TERÖR SUÇUNU GÖRMEZDEN GELDİ!

6-8 Ekim olayları başta olmak üzere toplam 47 suçtan 42 yıl hapis cezasına çarptırılan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın içerde tutulmasının doğru olmadığını ileri süren Kılıçdaroğlu, "Demirtaş dışarıda olsaydı sivil siyasetin önü çok daha rahat açılırdı ve ben eminim terör olayları da biterdi." İddiasında bulundu.

İMAMOĞLU'NDAN "KILIÇDAROĞLU'NU DEFALARCA ARADIM AÇMADI" İTİRAFI

Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayın programında Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşanan kırgınlığa ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu'nu ısrarla aradığını fakat ulaşamadığını ifade eden İmamoğlu "Ben ısrarla aradım, en son bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi. Ben bayramını tebrik ettim o da seçim sonucumu tebrik etti." dedi.