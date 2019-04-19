İlk icraatı İBB’ye kozmik operasyon 

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını beklemeden mazbata verdiği Ekrem İmamoğlu ilk talimatıyla belediyenin veri tabanının kopyalanmasını istedi. Bunun için de kurum dışından kim oldukları belli olmayan 3 sözde ‘uzman’ görevlendirdi.

USUSÜZ GENELGE

İmamoğlu’nun imzasıyla Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilen genelgede “Belediyemiz müfettişlerinden Emine Sema Ballı ve Kaya Albayrak, belediyemiz çalışanlarından ya da dışardan belirlenecek 3 uzman ile belediyemiz ve bağlı kuruluşlarının elektronik veri tabanı ve alt yapılarından her türlü inceleme, araştırma yapmayla, veri tabanı ve alt yapıyı kopyalamayla yetkilendirilmiştir” ifadesi kullanıldı. Sayıştay denetiminden geçen bütün iş ve işlemlerin kayıtlı olduğu veri tabanını güvenlik soruşturmasından dahi geçmemiş kişilere kopyalatma talimatı veren İmamoğlu, ilk günden hem devlet güvenliğini hem de 16 milyon İstanbullu’nun özel bilgilerini tehlikeye attı. Verilerin güvenliği prensibini delen usulsüz genelgeye “İki kurum müfettişi” kılıfıyla da talimatın yasallaştırma çabası olarak yorumlandı.

KOPYALAYACAKLAR

İnceleme araştırmanın ötesinde “kopyalama” talimatı vermesi de İmamoğlu’nun art niyetli planını gözler önüne serdi. Seçim iptal başvurusu Yüksek Seçim Kurulu’nun gündemindeyken CHP’li İmamoğlu’nun tüm elektronik veri tabanı ve altyapısını kopyalama girişimiyle kişisel, siyasi ve ticari amaç güttüğü ifade ediliyor.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

İmamoğlu’nun “dışarıdan” veri tabını inceleme-kopyalama hizmeti almayı planladığı kişileri, engelle karşılaşması durumunda kendi danışmanı olarak işe alma yöntemini de seçenekler arasında tuttuğu konuşuluyor. Bu nedenle, kötü niyetli kullanıma çok açık yetkilendirme yazısı, kopyalama yönünden açıkça kanuna aykırı. Görevi kötüye kullanma suçunu oluşturuyor.

Öte yandan İBB’nin veri tabanında MİT ve askeriyenin İstanbul’daki tüm tesisleri ile Cumhurbaşkanlığı yerleşkelerinin detayları da bulunuyor.

YSK’ya rağmen mazbata verildi

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun CHP’li Ekrem İmamoğlu’na mazbatayı usule aykırı verdiği ortaya çıktı. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı “İtiraz süreçlerinin devam etmesi nedeniyle ilgili kişiye mazbatanın verilmemesi” gerektiğini belirten başvurusunu İstanbul İl Seçim Kurulu’na yapmıştı. Diğer taraftan da AK Parti Yüksek seçik Kurulu Temsilcisi Recep Özel de YSK’ya aynı yönde başvuruda bulunmuuştu. Ancak İl Seçim Kurulu, itirazı reddederek YSK kararını beklemeden mazbatayı İmamoğlu’na verdi. AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, “YSK, ‘Olağan itiraz süreci bittiyse verebilirsin, bitmediyse verme’ dedi. Biz başvurumuzu yaptığımızda Maltepe itirazı devam ediyordu. İl Seçim Kurulu, olağan itiraz sürecinin bitmesini bekleyebilirdi, beklemesi gerekirdi. Ancak beklemeden verdiler” dedi.

İPTAL TALEBİ ELE ALINACAK