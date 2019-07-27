29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.83
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

İlk kadın Çevre ve Turizm Bakanı Işılay Saygın vefat etti

Türkiye'nin ilk kadın Çevre ve Turizm Bakanı olan Işılay Saygın, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Akciğerlerinden kaynaklanan rahatsızlığı bulunan ve solunum yetmezliği teşhisiyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Saygın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Saygın'ın ileri derecede akciğer sertleşmesi hastalığına bağlı solunum yetmezliğinden 03.00 saatlerinde hayatını kaybettiğini söyledi.

Göksel, ailesinin isteği üzerine Saygın'ın pazartesi düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağını dile getirdi.

Saygın, 4 Temmuz'da evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

- ÇEŞİTLİ BAKANLIK GÖREVLERİNDE BULUNDU
 

İzmir'de doğan Işılay Saygın, 1973-1980 yıllarında Buca Belediye Başkanlığı yaptı.

12 Eylül askeri darbesiyle görevden ayrılan Saygın, 1983, 1987, 1991, 1995 ve 1999 yıllarındaki seçimleri kazanarak beş dönem İzmir Milletvekilliği yaptı.

Saygın, Tansu Çiller'in başbakan olduğu 52. hükümette 23 Şubat - 6 Mart 1996 tarihlerinde ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev aldı. Mesut Yılmaz'ın başbakanlık yaptığı 53. hükümette de 6 Mart - 28 Haziran 1996 yıllarında ilk kadın Turizm Bakanı olarak görev yaptı.

Saygın, 51, 52, 54 ve 55. hükümetlerde devlet bakanı olarak görev aldı.

Başkan Erdoğan paylaştı, sosyal medyanın gündemine oturdu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık peş peşe açıkladı! Teröristlere darbe üstüne darbe

Bakanlık peş peşe açıkladı! Teröristlere darbe üstüne darbe

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu

Karius’tan Güneş’e taş

Karius’tan Güneş’e taş

Anayasal bir değişikliğe ihtiyaç yok

Anayasal bir değişikliğe ihtiyaç yok

Ülke bunu konuşuyor: Mezarlıkta onlarca bebeğin cansız bedeni bulundu

Ülke bunu konuşuyor: Mezarlıkta onlarca bebeğin cansız bedeni bulundu

Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

Başkan Erdoğan 11 üniversiteye rektör atadı

‘Meslek liseli olduk  sınıfları doldurduk’

‘Meslek liseli olduk  sınıfları doldurduk’

'Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz'

'Macron'un aptallığına kısa süre içinde karşılık vereceğiz'
 

POPÜLER HABERLER

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

Drift, hız, sollama ve yola moloz dökme...

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

Avrupa transfer kazanı: TOP 15!

Avrupa transfer kazanı: TOP 15!

Emniyet'in önü galeriye döndü! Toplam değeri 40 milyon lira

Emniyet'in önü galeriye döndü! Toplam değeri 40 milyon lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA