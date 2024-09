Maldivler'in ilk Ankara Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Türkiye'deki görevine başlamasının ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Ülkesiyle Türkiye'nin ilişkilerinin 40 yılı aşkın geçmişe dayandığını belirten Latheef, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'nun göreve gelmesiyle ilişkilerin farklı bir boyuta evrildiğini söyledi.

Latheef, Cumhurbaşkanı Muizzu'nun göreve geldikten sonraki ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, geçen yıl aralık ayında Türkiye'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile çok iyi ilişkiler kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Muizzu da bu ilişkiyi daha ileri bir seviyeye taşımaya karar verdi." diye konuştu.

İki ülke cumhurbaşkanı arasındaki iyi ilişkiler sonucu Maldivler'in Ankara Büyükelçiliği'nin açılmasına karar verildiğini kaydeden Latheef, "Böylece Maldivler, ilk kez Türkiye'de bir büyükelçiliğe sahip oluyor." dedi.

Latheef, Muizzu tarafından Maldivler'in ilk Ankara Büyükelçisi olarak atandığını ve çok büyük bir sorumluluğunun bulunduğuna dikkati çekti.

Hem Erdoğan hem de Muizzu'nun iki ülke ilişkilerine yönelik istekleri için çalışmanın kendisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Latheef, "Cumhurbaşkanımız, ülkemiz için her alanda pek çok gelişme istedi. Ben de her iki ulus için iyi olan her şeyin yapılmasını sağlayacağım. Dolayısıyla benim sorumluluğum her iki ulus için de önemli olan her şeyin yerine getirilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

- "EDİNDİĞİM TECRÜBENİN DİPLOMATİK İLİŞKİLERDE BANA YARDIMCI OLACAĞINA İNANIYORUM"



Latheef, 39 yıl boyunca orduya hizmet ettiğini belirterek, "Bu yıl nisan ayında emekli oldum. Emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanı Muizzu, buraya büyükelçi olarak gelmeme karar verdi. Askeri ile dış ilişkiler arasında çok fazla fark olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Diplomasinin savunma alanının ikinci hattı olduğunu söyleyen Latheef, "Dolayısıyla savunma ve diplomasinin el ele gittiğine inanıyorum. Ben ordudayken Dışişleri Bakanlığı ile çok yakın çalışırdık. Edindiğim tecrübenin diplomatik ilişkilerde ve buradaki büyükelçilikte de bana yardımcı olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Latheef, yeni görevini başarılı şekilde sürdüreceğinden emin olduğunu belirterek, "Bu büyükelçiliğin ulusumuzun kalkınmasına yardımcı olacağından ve bu büyükelçiliğin her iki ülkenin de yararına her şeyi mümkün kılacağından emin olmak için elimden geleni yapacağım." ifadesini kullandı.

- "TÜRKİYE İLE MALDİVLER ARASINDA DAHA FAZLA ZİYARETİN OLMASINI İSTİYORUM"



Muizzu'nun Türkiye ziyaretinden hemen sonra Maldivler Savunma Bakanı Mohamed Ghassan Maumoon ile Türkiye'yi ziyaret ettiğini anlatan Latheef, "O dönemde Türkiye'yi çok fazla görmedim çünkü resmi bir ziyaretti. Burada iki gün kaldık yani bir sürü toplantı, angajman ve benzeri şeyler, bilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye'yi çok fazla görme fırsatım olmadı." dedi.

Latheef, yeni görevine başladıktan sonra Ankara'yı görme fırsatı elde ettiğini belirterek, "Henüz başka bir şehre gitmedim ama Ankara'yı gördüm. Ankara'yı gerçekten seviyorum çünkü sıcakkanlı insanları gördüm. İnsanlar çok yardımsever. Bu birkaç ay içinde birçok arkadaş edindim." diye konuştu.

Özellikle Dışişleri Bakanlığına teşekkürlerini ileten Latheef, "Dışişleri Bakanlığında bizimle ilgilenen ya da bizimle çalışan kişiler çok yardımcı oluyorlar. Ne zaman bir şey istesek ister hafta içi, ister hafta sonu olsun, her zaman bize yardımcı olmaya devam ediyorlar. Bu da Türkiye ile Maldivler arasındaki iyi ilişkiyi ve Türkiye'nin dostluğunu gösteriyor ve dediğim gibi Ankara'nın sakin bir yer olduğunu gördüm. Ankara, güvenli bir yer. İnsanlar çok cana yakın ve çok yardımseverler. Bu yüzden Ankara'yı çok sevdim." ifadelerini kullandı.

Latheef, ülkesiyle Türkiye'nin birçok ortak noktasının bulunduğunu düşündüğünü dile getirerek, "Maldivler, Müslüman bir ülke. Türkiye de çoğunluğu Müslüman bir ülke. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Muizzu çok yakın arkadaşlar. Dolayısıyla bu, Maldivler için gerçekten faydalı. İkili ilişkiler her geçen gün artıyor." dedi.

Maldivler'in turizm merkezi olduğunu söyleyen Latheef, "Geçen yıl Türkiye'den 15 binden fazla kişi Maldivler'i ziyaret etti. Maldivliler de Türkiye'yi çok seviyorlar. Geçen yıl 3 binden fazla Maldivli Türkiye'yi ziyaret etti. Bu da benim amaçlarımdan biri. Daha fazla Maldivlinin Türkiye'ye seyahat etmesi ve Türkiye'den daha fazla insanın Maldivler'i ziyaret etmesi için insanlarla daha fazla iletişim kurmak istiyorum." diye konuştu.