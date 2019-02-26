İlk ortak miting 17 Mart’ta İzmir’de

İki liderin ilk olarak 17 Mart’ta İzmir’de ortak miting yapması planlanıyor. Cumhur İttifakı liderleri Erdoğan ve Bahçeli, 23 Mart’ta Ankara ve 24 Mart’ta ise İstanbul’da halka ortak mitingle seslenecek.

SAHADA DENETİM

Yerel seçimler için Meclis’in de çalışmalarına ara vermesiyle birlikte AK Parti, milletvekilleri ve tüm parti yetkileriyle birlikte sahaya inecek. Özellikle tüm milletvekilleri, hem il, hem de ilçe belediye başkan adaylarının programları kapsamında il ve ilçe teşkilatlarının düzenlediği programlara katılacak. Ancak Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı, ayrı bir çalışmayla sahada ittifakla ilgili teşkilatların nabzını yoklayacak. Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’in yardımcıları, kendilerinin sorumlu olduğu bölgelere giderek AK Parti teşkilatlarının seçim çalışmalarını nasıl yürüttükleri, MHP ile Cumhur İttifakı’nda bölge bazında sorunlar yaşanıp yaşanmadığı, uyumlu çalışmanın olup olmadığına bakacak.

ÖNCELİK İTTİFAK RUHU

AK Parti teşkilatlarının MHP ile yapılan Cumhur İttifakı birlikteliğine olan katkıları ve iki parti teşkilatlarının ne kadar uyum sağladıklarına bakacaklar. Teşkilatlarda iki parti teşkilatı arasında uyumsuzluk ve bunun halka yansımasının önüne geçilmesi için tedbir alınacak. İttifak ruhuna uygun olarak hareket edilmeyen bölgeler böylelikle tespit edilerek, sorunların giderilmesine yönelik bölgelere göre uygulanması gereken strateji de belirlenecek.