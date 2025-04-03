İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Nisan 2025 Perşembe / 5 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,96
  • EURO
    42,0495
  • ALTIN
    3788.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İlk programı belli oldu! MHP lideri Bahçeli mesaiye başlıyor
Politika

İlk programı belli oldu! MHP lideri Bahçeli mesaiye başlıyor

Geçtiğimiz Şubat ayında geçirdiği kalp kapakçığı ameliyatı sonrası dinlenmeye çekilen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın Alparslan Türkeş'in anıt mezarında düzenlenecek anma törenine katılacağı açıklandı.

IHA3 Nisan 2025 Perşembe 21:00 - Güncelleme:
İlk programı belli oldu! MHP lideri Bahçeli mesaiye başlıyor
ABONE OL

6 Şubat'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, Bahçeli'nin 4 Şubat'ta "planlı tetkik ve tedavileri için" hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat'ta yeni bir ameliyat yapıldığı ifade edildi

TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET EDECEK

Hızla sağlığına kavuşan Bahçeli'nin, yarın Alparslan Türkeş'in anıt mezarında düzenlenecek anma törenine katılacağı açıklandı.

MHP Ankara İl Başkanlığı, yarın saat 13.00'da Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenleyecek. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başladığı bildirildi.

Bahçeli'den CHP'ye tepki: Boykot maskesiyle operasyona kalkışma vatan sevgisiyle izah edilemez

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.