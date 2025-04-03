6 Şubat'ta Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamada, 77 yaşındaki Bahçeli'nin kalp kapakçığı ameliyatı geçirdiği ve kalp kapağının değiştirildiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, Bahçeli'nin 4 Şubat'ta "planlı tetkik ve tedavileri için" hastaneye yatırıldığı, 10 yıl önce takılan kalp kapağında ortaya çıkan dejenerasyon bulguları nedeniyle 6 Şubat'ta yeni bir ameliyat yapıldığı ifade edildi

Hızla sağlığına kavuşan Bahçeli'nin, yarın Alparslan Türkeş'in anıt mezarında düzenlenecek anma törenine katılacağı açıklandı.

MHP Ankara İl Başkanlığı, yarın saat 13.00'da Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenleyecek. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından genel merkezde mesaisine başladığı bildirildi.

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