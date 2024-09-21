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Politika

İlk seçim bugün... AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci başladı

AK Parti, 3 Eylül'de MKYK'da alınan kararların ardından bugün yapılacak mahalle delege seçimiyle 8. Büyük Olağan Kongre sürecini başlattı. AK Parti, 90 gün olarak planladı. 28 Aralık'ta ise il kongrelerinin başlatmayı hedefleniyor. AK Parti, en geç mart ayı sonuna kadar, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmaları tamamlanmış olacak.

AA21 Eylül 2024 Cumartesi 12:00 - Güncelleme:
İlk seçim bugün... AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci başladı
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AK Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci, bugün yapılacak mahalle delege seçimiyle başladı.

Edinilen bilgiye göre, AK Parti, 3 Eylül'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan kongre kararının ardından, 8. Büyük Olağan Kongre sürecine ilişkin çalışmalara yoğunlaştı.

Bu kapsamda parti öncelikle MKYK'de belirlenen kongre takvimi ve parti tüzüğüne göre mahalle delege seçimlerini yapacak.

Bunun için "delege listelerinin ilanı, delege listelerinin kesinleşmesi" sürecini tamamlayan parti, bugün ve yarın gerçekleştirilecek mahalle delege seçimiyle belde ve ilçe kongre delegelerini tespit edecek.

Daha sonra belde ve ilçe kongrelerine geçecek ve 37 beldede kongre yapacak AK Parti'nin, 12 Ekim'de ise ilçe kongrelerinin başlaması bekleniyor.

Bu süreci 90 gün olarak planlayan AK Parti, ilçe kongreleri devam ederken de süreci tamamlayan ilçeler için 28 Aralık'ta il kongrelerini başlatmayı hedefliyor.

Böylece bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar, "AK Parti'nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiği" süreç olarak değerlendirilen 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmaları tamamlanmış olacak.

- "SÜRATLE SAHA ÇALIŞMALARINA YÖNLENDİRİLECEK

Bu arada kongresi biten ilçe ve il teşkilatlarını süratle saha çalışmalarına yönlendirecek AK Parti, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin kongrelerini ise en son yapmayı planlıyor.

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