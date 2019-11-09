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İmamoğlu da konuştu... Canan Kaftancıoğlu ile 'kahraman' krizi büyüyor

Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Kahramanın Yolculuğu' adlı kitaba tepkisi ile ilgili ilk kez konuştu. Kaftancıoğlu'nun sözlerine katılmadığını söyleyen İmamoğlu 'Ben partimi ya da partili kimlikleri etkileyecek bir konuşmayı ne basın önünde yaparım, ne de tweet atarım' diye konuştu.

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DW Türkçe'ye konuşan Ekrem İmamoğlu "Seçim kampanyasında danışmanlığınızı yapan Necati Özkan'ın yazdığı ve süreci ele alan 'Kahramanın Yolculuğu' adlı kitap, İstanbul CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından eleştirildi. Siz bu eleştirilere katılıyor musunuz? Siz kitabı nasıl buldunuz?" sorusuna  şöyle yanıt verdi:

"KATILMIYORUM, ZİRA KİTABI HENÜZ OKUMADIM"

"Katılmıyorum, zira kitabı henüz okumadım. Niye katılmıyorum? Kitapta herkes kendi duygularını ortaya koyar, yarın o dönemi siyasi bir kimlik yazar, kendi duygularıyla yazar. Hatta o duygularını Cumhuriyet Halk Partili birisi yazar, başka türlü görür ve yazar. İyi Partili biri yazar başka türlü görür ve yazar. Bir vatandaş da yazabilir, ailemden biri de yazabilir ya da bir arkadaşım. Şu anda yazan bir profesyonel.

"NE BASIN ÖNÜNDE YAPARIM NE DE TWEET ATARIM"

İmamoğlu "Danışmanlığımı yapan bir yol arkadaşım. Kendi mesleki bakış açısıyla bir kitap yazmış olabilir. Dolayısıyla bu kendi fikridir. Buna saygı duymak lazımdır. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama tabii ki Canan Hanım'ın kendi fikrini beyan etmesine bir şey demiyorum ancak bulunduğumuz pozisyon itibariyle parti içi yoruma vesile olacak ve partinin bu anlamda etkileneceği bir psikolojik ortamda bunu yorumlamasını doğru bulmuyorum. Çünkü ben partimi ya da partili kimlikleri etkileyecek bir konuşmayı ne basın önünde yaparım, ne de tweet atarım." sözleriyle Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi.

KAFTANCIOĞLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun seçim danışmanlığını yapan Necati Özkan'ın yazdığı "Kahraman'ın Yolculuğu" kitabına Canan Kaftancıoğlu Twitter hesabından "Kahramanın hikayesini yazıyorum diyerek kahramandan daha çok kendilerini kahramanlaştırmaya çalışan profesyoneller bilsinler ki; yalan, yanlış ve eksik verilerle Genel merkez iradesinin, CHP örgütlerinin ve İstanbul ittifakının emeğine hiç kimse saygısızlık edemeyecektir!" paylaşımıyla tepki göstermişti.

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