İmamoğlu diyet ödüyor! HDP'li Kaya'nın PKK hendeklerinde poz veren oğlunu işe aldı

A Haber 30 Eylül 2021 Perşembe 17:33 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 17:33

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'li Hüda Kaya'nın oğlunu İBB Kültür A.Ş.'de işe aldı.

CHP-HDP ittifakının belgesi niteliğinde olan bu olayın ardından Hüda Kaya'nın oğlu Mücahit Cihad'ın terör örgütü PKK'nın üyesi olduğu ortaya çıktı.

KANDİL FOTOĞRAFI HER ŞEYİ ELE VERDİ

Kaya'nın Kandil ziyaretine oğlu Muhammed Cihad'ı da yanında götürdüğü ve teröristlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiği ortaya çıkmıştı. Kaya'yı ağırlayan Elif Yıldırım ve Mehmet Tören'in, 2016'daki Ankara Güvenpark saldırısı ve aynı yıl 2016'da İstanbul'da Çevik kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait midibüse yapılan saldırının planlayıcısı ve azmettiricisi olduğu belirlenmişti..

Fotoğrafta soldan ikinci terörist Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad.

Muhammed Cihad terör örgütü PKK içinde aktif rol oynuyor.

HÜDA KAYA'NIN EVİNE TAZİYEYE GİTMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 9 ay önce annesi Münevver Gezer'i kaybeden HDP Milletvekili Hüda Kaya'yı evinde ziyaret etmişti. Ziyarette CHP'li Kartal Belediye başkanı Gökhan Yüksel'de bulunmuştu.