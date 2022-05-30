Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidan ekimi ve İstanbul'un Fethinin yıl dönümü büyük bir katılımla kutlandı. Tarihe geçen törenle ilgili Ekrem İmamoğlu'ndan tepki çeken açıklama geldi.

İMAMOĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN İFADE!

Dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca (İBB) Maltepe Miting Alanında İstanbul'un Fethinin 569. Yılı Kutlama programı düzenlendi.

Burada konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 560 bin kişinin katıldığı tarihe geçen töreni 'Korsan' olarak tanımladı.

İmamoğlu açıklamasında, 'Kıymetli hemşehrilerim, Atatürk Havalimanı'nda korsan bir tören ekleyerek, bu aziz şehrin Fetih yıl dönümünü bölmek için çaba harcıyorlar." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ RAKAMI AÇIKLADI: 560 BİN KİŞİ KATILDI

Başkan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un Fethi'nin 569. Yılı Kutlamaları ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni'nde yaptığı konuşmada, şölene 560 bin kişinin katıldığını açıklamıştı.