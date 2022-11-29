İmamoğlu-Kaftancıoğlu kavgasının perde arkası! Manidar cevabı tehdit olabilir

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İl Divan Kurulu Toplantısı'nda iddiaya göre; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'şizofren' dedi. İmamoğlu, bunu duyar duymaz CHP İstanbul İl Binası'nı deyim yerindeyse bastı. Kaftancıoğlu, İmamoğlu gelmeden binayı terk ettiği için herhangi bir olay yaşanmadı. Bu iddialar İmamoğlu'na ilk kez açıktan soruldu. İmamoğlu'nun yanıtı iddiaları daha da güçlendirdi.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasında bir gerginlik olduğu, bazı hakaret içerikli ifadeler kullanıldığı yönündeki iddialar İmamoğlu'na soruldu.

BB Başkanı İmamoğlu, kendisine, "hırslı aptal"dediği iddia edilen C.Kaftancıoğlu için, "nezaketli bir hanımefendidir. Bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum."dedi.



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pic.twitter.com/MBhnMDDLhO — Nedim Şener (@nedimsener2010) November 28, 2022

İmamoğlu, "Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar." dedi.

İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasındaki gerginlik 24 TV Analiz Haber programında yorumlandı.

Kaftancıoğlu'nun kadın olduğunu vurgulama ihtiyacı hissetmesi cinsiyetçi bir tutum iddiaya konu olan ifadeleri kullanan kadınların, İmamoğlu'nun değer yargısındaki kadın rol modeliyle uyuşmadığını, hatta eksik olduğunu belirtiyor.

Ama asıl vahim olan bu değil. İmamoğlu verdiği cevapla Kaftancıoğlu'nun bu sözleri söylemiş olabileceğini ima ediyor..

KAFTANCIOĞLU-İMAMOĞLU ATIŞMASI



İddiaya göre Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na "hırslı aptal, müteahhit kafalı" demişti. İmamoğlu'nun, sorulan soruya "yok böyle bir şey" diye cevap vermesiyle polemik krize evirildi. İşte ayrıntılar... pic.twitter.com/QrtoMLNqEF — 24 TV (@yirmidorttv) November 29, 2022

Her şey Zafer Şahin ve Mahmut Övür'ün konuyu köşelerine taşımalarıyla başladı.

İddiaya göre KaftancIoğlu ve İmamoğlu İstanbul'da bir otelin lobisinde bir araya geldi ve şu diyalog yaşandı;

İmamoğlu: Bak Kaftancıoğlu, artık tarafını belli et. Benimle misin yoksa Kılıçdaroğlu ile mi?

Kaftancıoğlu: Sen git önce belediye başkanlığı yap, bu işlerle uğraşma.

Kaftancıoğlu bu diyalog sonrasında il yönetimindeki akrabası Ufuk İnan'ı yanına çağırıyor, geçmeyen öfkesi söylediklerine yansıyor.

Kaftancıoğlu, "Söyle ona işine baksın, belediye başkanlığı yapsın. Bu işlere de karışmasın" diyor.

ikili arasındaki diyalog aynen böyle mi geçti teyidi zor, ancak Kaftancıoğlu'nun bu tartışma sonrasında İmamoğlu'nu "hırslı aptal" ve "müteahhit kafalı" ifadeleriyle andığı belirtiliyor. İmamoğlu'nun açıklamaları da bu iddiayı kuvvetlendiriyor.

Peki İmamoğlu, "Öyle bir şey demedi, yalan" demek çok daha konforluyken böyle bir cümle kurup neden aradaki tatsızlığı kamuoyu önüne taşıma ihtiyacı hissetti?

Aslında bu atışma Kaftancıoğlu ile İmamoğlu arasında değil. Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında. Çünkü Kaftancıoğlu'nun "hırslı aptal" ifadesi gücünü, Kılıçdaroğlu'nun "egosunun esiri olmayacak aday" kriterinden alıyor, oraya atıf yapıyor.

İmamoğlu adaylık ihtimalinin parti içi ayak oyunlarıyla engellenmeye çalışmasından rahatsız.

Oyunu sürdürürseniz krizi kamuoyu önüne taşırım diyerek tehdit ediyor olabilir.

Star Gazetesi