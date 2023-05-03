İmamoğlu, Demirtaş'a selam gönderdi: Onun adaletini diledik

İmamoğlu, Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Baraj Yolu Caddesi'nde düzenlenen "Halk Buluşması"na katıldı.

İmamoğlu miting alanında yaptığı konuşmada, Kobani bahanesiyle yaptığı çağrıyla kaos çıkartıp Yasin Börü ve arkadaşlarının vahşice şehit edilmesine sebep olan cezaevindeki Demirtaş'a selam gönderdi.

"(DEMİRTAŞ'A) SELAMIMIZ ONA OLSUN"

Miting alanında bir kişinin HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafını göstermesi üzerine, Ekrem İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Sevgili kardeşim, dün de söylüyorum, bugün de söylüyorum. Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz. Adalet herkese. Bizim bu buluşmamıza her siyasi görüşten insan gelebilir, başımızın üstünde yeri vardır. Bu memleketin bize emaneti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebediyen yaşamasıdır ve bunu 86 milyon insanımızla yaşatacağız. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı duracağız, yargısız infaz yok, ben bilirim yok. Yargı, siyasetin silahı olamaz, adamına göre olmaz. Allah aşkına bizi ayakta tutan tek şey adalettir. Siyaseti samimi yapacağız. Ortak akılla yapacağız."

İmamoğlu, aynı kişinin bir süre sonra yeniden Demirtaş ile ilgili sözünü kesmesiyle şöyle konuştu:

"Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum, sorun yok. Selamımız ona olsun. Onun adaletini diledik, konumuz memleketin seçimi. Sen onu (fotoğrafı) o şekilde tutarsan olmaz. Bak sevgili kardeşim, Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Şimdi onu öyle tutarsan bana hakaret etmiş olursun. Olmaz, bana güvenmiyorsun o zaman. Biz adalet herkese diyoruz. Ona da bana da... Bunu bu şekilde tutarsan olmaz. Bak olmaz, bak bu diyaloğa girer. Bak bizi burada 10 binlerce insan dinliyor şu anda. Anlatabildim mi? Biz sözümüzü söyledik. Benim Gezi davasında arkadaşım hapiste yatıyor. O, Gezi davasında bir yıldır hapiste yatıyor. Biz sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz. Anlatabildim mi?"

6-7 EKİM OLAYLARINDA NE OLDU?

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın çağrısı üzerine 6 Ekim 2014'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları tarafından Aynularab bahanesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6-9 Ekim tarihlerinde barikatlar kurulup yollar kesildi.



Olaylarda uzun namlulu silah, molotofkokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların evlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildi.

Şiddet olaylarında 2 polis şehit oldu, Diyarbakır'da Kurban Bayramı dolayısıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü ve üç arkadaşının da aralarında bulunduğu 37 kişi hayatını kaybetti, 435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi yaralandı.



Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP'li milletvekili ile birlikte Türkiye Anayasası'na göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan Demirtaş hakkında çok sayıda dava mevcut.

Açılan davalarda Demirtaş, "silahlı terör örgütü kurma ya da yönetme", "terör örgütü propagandası yapmak", "suçu ve suçluyu övme", "halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik etme", "suç işlemeye alenen tahrik", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "Cumhurbaşkanına hakaret", "terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "kamu görevlisi aleyhine iftira", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama", "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama", "yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından yargılanıyor.



7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş için, "Kendisine buradan selamlarımızı gönderelim. Haksız bir şekilde içeride tutulduğunu biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.