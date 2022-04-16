İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME toplantısında ulaşıma yüzde 40 zam yapılmıştı. O zammın ardında ise AK Parti harekete geçti ve zamdan öğrencilerin muaf tutulması yönünde İBB Meclis'ine bir teklif verdi. Meclis'te o teklif AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. Peki o teklif geçerli olacak mı, onaylanacak mı? İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da veto edeceğini açıklamıştı.

Konuyla ilgili AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, CNN Türk'e açıklamalarda bulundu.

Göksu şunları söyledi; Toplu taşımadaki fiyat ayarlamaları ve düzenlemeleri UKOME yapıyor. UKOME de en son toplantısında daha önce Büyükşehir Belediyesi farklı oranlarda zam talep etmişti. UKOME'de bunlar reddedildi. En son yüzde 40'ta bir mutabık kalarak toplu taşımaya yüzde 40 zam getirildi. Tabi toplu taşımaya yüzde 40 zam gelince özellikle öğrencilerle ilgili bu ciddi anlamda bir yük oluşturacağını düşündük.

İBB Başkanı'nın ve CHP'nin bu toplu taşımadaki öğrencilerle ilgili zaman zaman taahhütlerini bildiğimiz için de "Biz böyle bir teklif getirirsek onlar da buna evet derler" diye düşündük. Dedik ki, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul'da çocukların, öğrencilerin, bu toplu taşımada bu yüzde 40 zamdan muaf tutulması konusunda biz bir atılım yapalım, harekete yapalım" Niye? Şunun için...

"BU RAKAM ÇOK BÜYÜK BİR RAKAM DEĞİL"

Eğer İBB çocuklara yardımcı olmak istiyorsa, öğrencilere yardımcı olmak istiyorsa, gençlere hizmet etmek istiyorsa çünkü bu rakam çok büyük bir rakam değil. Mesela şunu da diyebilirdik... "Bunu öğrenciler de kullanma." "Bunu kullanma" dediğimizde İETT zarar ederdi. İETT'nin de batmaması için İETT'nin de kurumsal olarak herhangi bir zedelenmeye girmemesi için "İETT bu parayı alsın ama bu parayı öğrenciden değil Büyükşehir Belediyesi'nden alsın" Bunu biz sübvanse edelim. Size bu izni kim verecek, Meclis verecek. Meclis olarak size bu izni veriyoruz.

"BİLET FİYATINA DEĞİL BAŞARIYA ODAKLANACAKLAR"

Ve Meclis getirdik. Dedik ki, 'Bu yüzde 40 zammı öğrenciler için uygulama. Bu parayı sen karşıla. Bu para senin bütçen içerisinde binde bire bile tekabül etmiyor.' Ama İstanbul'da öğrencilerimizin bir yılda cebine yaklaşık 500 milyon adlı para çıkmamış olacak. Bu öğrencilerimiz için öğrencilerimizin velileri için çok doğru bir fırsat olacak. Çünkü onlar toplu taşımada kullandıkları biletin fiyatını değil başarıya odaklanacaklar, geleceğe odaklanacaklar. Aileler çocukların bilet parasına değil, başka şeylere odaklanacaklar.

"ONLAR İÇİN BİNDE BİR ORAN"

Nasıl devletimiz şu anda doğal gazı sübvanse ediyor, elektriği sübvanse ediyorsa bizde toplum olarak hep beraber birlikte Türkiye'yiz. Biz birlikte kalkınacağız, biz birlikte mutlu oluyoruz. Biz birlikte üzülüyoruz. O zaman gelin hep beraber... Şu an küresel bir dalgalanma var. Bu küresel dalgalanmada hükümetimiz bu ekonomik dalgalanmanın topluma yansımasını en düşük noktaya taşımak için bütün fedakarlıkları yapıyor mu yapıyor. Gel biz de fedakarlık yapalım. Sizin bütçenizde 460 milyon hiçbir şey ifade etmez. Onlar için binde bir oran. Ekonomisi açısından, büyükşehir mali performansı açısından hiçbir şey ifade etmeyen rakam.

"ŞU ANDA HAKİKATLE YÜZLEŞME ZAMANI"

Biz de bu yetkiyi verelim, siz de bu parayı ödeyin ve çocuklarımızın cebinde bu para kalsın." dedik. Dün getirdik. Dün bizden sonra İBB veto edeceğini söyledi. Şimdi göreceğiz. Tam samimiyet testi bu. Hani gençler için güzel vaatlerde bulunacaksın seçimden önce. Öğrenciler için güzel güzel vaatlerde bulunacaksınız. Şu anda hakikatle yüzleşme zamanı. Büyükşehir Belediyesi için CHP için hakikatle yüzleşme zamanı. Sırtınızda küfe yokken onu indir bunu indir diye taahhütlerde bulunuyorsunuz. Buyurun Çok basit bir şey söyledik. Bu rakam İBB için hiçbir ifade etmez. Pazartesi günü hemen bu kararı uygulayabilir.

Abonman kullanan 700 bin kişiymiş, indirimli kart kullanan 790 bin kişiymiş. Bunlar resmi rakamlar. Bunları günlere böldüğünüzde çıkan rakam 463 bin. Yani şu anda bu 790 bin öğrencimiz bunlardan farklı şekilde istifade edecekler. Bizim söylediğimiz, öğrenci abonmanlarında veya indirimli kartlarda bu yüzde 40'ı uygulamayın. Bu yüzde 40'ı siz sübvanse edin. Bundan izin almanız gereken bir kurum var. Meclis... Meclis size bu yetkiyi verdi. Buyurun.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? İBB BAŞKANI VETO EDERSE NE OLACAK?

İBB Başkanı veto ederse önümüzdeki ay tekrar geçireceğiz. Önümüzdeki ay tekrar geçirdiğimizde artık 7 gün içinde uygulamak zorunda. Eğer bu ay uygulamaya geçmez veto ederse kararı önümüzde ay ısrar karar olarak geçireceğiz. Ondan sonra uygulamak zorunda.

İBB şöyle düşünüyor... Bir küresel dalgalanma var. Bu küresel dalgalanmayla beraber ekonomik bir dalgalanma var. Bu ekonomik dalgalanmadan fırsatçılık yapmak istiyor. Şöyle düşünüyor... "Ben bu zamları yaparsam nasılsa hükümetten bilirler." diyor. Mesela diyor ki, "Akaryakıta şu kadar zam geldi" diyor. Peki toplu taşımada akaryakıt senin maliyetinin yüzde kaçına tekabül ediyor? Yüzde 18 yaklaşık olarak. Sanki öyle zannedersiniz ki İETT'nin bütün maliyeti akaryakıt. Akaryakıt üzerinden bilet fiyatı takibi yapılıyor.

"AKARYAKITA TESİRİ YÜZDE 18"

Sizin toplu taşımada kullandığınız bütün maliyet hesaplarını aldığınızda sizin maliyetinize akaryakıta tesiri yüzde 18. Biz zaten 18'leri hesaplayarak UKOME 18'leri 30'ları hesaplayarak zam tekliflerinde bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi buradan maalesef üzülerek ifade ediyorum fırsatçılık yapamaya çalışıyor. Yoksa bunu çok rahatlıkla İstanbul Büyükşehir Belediyesi karşılayabilir. Ben gerçekten İstanbulluların huzurunda İBB Başkanı'nın öğrencilerimize bunu çok görmemesi gerektiğini düşünüyorum. Ve gençlerimize bu kolaylığı sağlamasını istiyorum.

Biz AK Parti ve MHP olarak, Cumhur İttifakı olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdik. Gençlerimize ve çocuklarımıza bu imkanı sunduk. İstiyoruz ki çocuklarımız bilet paralarıyla değil başarıyla kendilerini meşgul etsinler.

İETT ZARAR EDİYOR MU?

İETT zaten sürekli zarar eden bir kurum. İBB zaten orayı sürekli sübvanse ediyor. Bu ayrı bir şey. Bu yönetim, organizasyonla alakalı bir şey. Yönetim biçimiyle alakalı. İBB'nin kurumsal olarak birçok kurum batıyor. İBB'nin yönetim felsefesi ve yönetim becerisiyle ortaya çıkardığı bir anlayışta Büyükşehir Belediyesi birçok kurumda batıyor. Bu apayrı bir şey. İETT derseniz... İETT sürekli Büyükşehir Belediyesi tarafından sübvanse edilen bir kurum. Buna rağmen biz İETT'nin bütün taleplerini geri çevirmeden "evet" diyoruz. Niye? Orası çok önemli bir kurum. O kurumun istikrarlı bir şekilde devam etmesi lazım. Ama şu anda çok uçuk rakamlar 3.9 milyar 2021 yılı borcu. Demek ki yönetiminde problem var. Bugüne kadar olmadık borcu var. Bir kuruş borçlanmayan İSKİ'nin 5 küsur milyar lira borcu olmuş. İBB borcunu 2'ye katlamış niye? Bunların hepsi sorulması gereken sorular. Bunların hepsine baktığınızda İstanbul'daki bütün öğrencilerimize toplu ulaşımda vereceğimiz sübvanse bunlarla mukayese edilemeyecek kadar küçük bir rakam.

BU İNDİRİM OLURSA MARMARAY'DA NASIL ETKİLİ OLACAK?

Sayın Bakanımıza ben bu soruyu sordum. Sayın Bakanımızın bana kullandığı ifade şöyle söyledi; "Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'ne Marmaray üzerinden gelecek herhangi bir ekonomi yük gelmeyecek. Biz onu karşılamaya hazırız" dedi.