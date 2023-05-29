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Politika

Kılıçlar çekildi! CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu sinyali verdi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesinin ardından ne diyeceği merak edilen Ekrem İmamoğlu sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'değişim' mesajı veren İmamoğlu, 'Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Her şey çok güzel olacak' dedi.

29 Mayıs 2023 Pazartesi 11:35 - Güncelleme:
Kılıçlar çekildi! CHP'de kazan kaynıyor: İmamoğlu sinyali verdi
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Türkiye, 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti. Adeta bir demokrasi havasında geçen seçimlerin sonuçları belli oldu. Sandıktan çıkan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha seçildi. Cumhur İttifakı'nda zafer kutlamaları yapılırken muhalefette ise hayal kırıklığı hakim oldu. 6 parti, HDP ve Zafer Partisi'nin de desteğini almasına rağmen seçimden beklediği sonucu alamayan muhalefette Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa sesleri yükselmeye başladı.

MUHALEFET İÇİN HÜSRAN: KILIÇDAROĞLU'NDAN 'DEVAM' MESAJI GELDİ

Ancak Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada 'mücadeleye devam' diyerek istifa etmedi. Yaşananların ardından ne diyeceği merak edilen isimlerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. İmamoğlu seçimlerin ardından sosyal medya hesabından kısa bir video mesaj paylaştı. İmamoğlu, kendilerine oy veren vatandaşlardan umutsuzluğa kapılmamalarını istedi.

NE DİYECEĞİ MERAK EDİLİYORDU: DEĞİŞİM MESAJI VERDİ

Bunun yanı sıra İmamoğlu'nun verdiği mesajdaki 'değişim' vurgusu dikkat çekti. İmamoğlu, "Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada, her ortamda değişim. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. Tıpkı 38 yaşındaki Mustafa Kemal Atatürk gibi. Tıpkı 21 yaşındaki Fatih Sultan Mehmet gibi yapacağız. Bugün 29 Mayıs." dedi.

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