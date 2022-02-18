18 Şubat 2022 Cuma 17:34 - Güncelleme: 18 Şubat 2022 Cuma 17:41

İBB Meclisi'nde CHP tarafından planlanan suya yüzde 175'lere varan zam teklifi AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise İstanbulluların yaşam hakkı olan suya rekor zammın kabul edilmemesi sonrası AK Parti ve MHP'li meclis üyelerini hedef alan açıklamalarda bulundu.

İmamoğlu, konuşmasında zammı reddeden AK Parti ve MHP'li meclis üyelerine tehditler savurdu.

"ŞİMDİ SİZ DÜŞÜNÜN"

Zammın iptal edilmesine tepki gösteren İmamoğlu, "İSKİ yönetmeliğe göre maliyeti altında su temini yapamaz. İSKİ'yi organize kötülükle batırmaya çalışan arkadaşlara bir haberim var; yaptınız suçtur! Sizin öfkeniz yüzünden milyarlarca lira zarara girecek olan İSKİ'nin zararı, emin olun çok kısa sürede bu zararı bizim teklifimize ret oyu veren her üyeden rücu edilecek. Mahkemelerde İstanbul'a verdiğiniz zararın faturasını göreceksiniz. Şimdi siz düşünün" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, "Belirtmek isterim ki bu arada her şeye rağmen oluşan yeni bütçe yani 10 milyardan 14 milyara çıkan yeni bütçe ve mecburen sunmak zorunda kaldığımız yüzde 50 civarında artışın olduğu yeni tarife, kuşkusuz bütün bu artışların vebali İSKİ veya İBB değildir. Bu ülkede herhangi bir şeyin fiyatı çok artıyorsa bunun sorumlusu ekonomiyi yöneten kişilerdir, iktidardır." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN SU FATURASINA YÜZDE 7'LİK İNDİRİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda şu ifadeleri kullanmıştı:

Belediye başkanlarımız su tarifelerinde en az KDV kadar indirim yaparak, enflasyonla mücadelemize katkıda bulunmalıdır.

AK Partili belediyelerin olduğu yerlerde su tarifesinde bizler en az yüzde 7 indirdim yapacağız. Fırsatçılık ve açgözlülük yaparak halkımızı mağdur edenleri affetmeyecek, hesabını soracağız.