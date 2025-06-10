CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 'şaibe var' iddiasıyla soruşturma başlatılırken, Kılıçdaroğlu'nun yarıştan çekilmesi için kendisine baskı yapıldığı da iddia ediliyordu. Baskı yapanlar arasında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu öne sürülmüştü. Kılıçdaroğlu'nun mağdur, İmamoğlu şüpheli sıfatıyla yer aldığı iddianame gündemdeki sıcaklığını korurken kurultay gecesi İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmenin ses kaydı yayınladı.

KILIÇDAROĞLU ÇEKİLMENİN NASIL YAPILACAĞINI SORUYOR

Kılıçdaroğlu'nun çekilmek için İmamoğlu ile telefon görüşmesi yaptığı ve İmamoğlu'nun da en uygun şekilde çekilmenin nasıl olacağına dair Kılıçdaroğlu ile aralarında bir konuşma geçtiği duyuldu.

FETÖ'CÜ FİRARİ PAYLAŞTI

Yurt dışında bulunan ve hakkında firari karar bulunan gazeteci Erk Acarer'in sosyal medyada paylaştığı bir ses kaydı, siyaset kulislerini karıştırdı. Acarer'in yayınladığı kayıtta, Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay gecesi yaptığı telefon görüşmesi yer alıyor. Görüşmede, İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile ikinci tura katılım konusunda istişarede bulunduğu duyuluyor.

"FETÖ'CÜDEN MEDET UMULDU" TARTIŞMASI

Kaydın kim tarafından ve nasıl sızdırıldığı bilinmezken, CHP kulislerinde kaydın Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu cephe tarafından planlı şekilde sosyal medyaya servis edildiği iddiaları konuşuluyor. Bu gelişmenin hemen ardından CHP'ye yakın bazı hesapların, dava sürecini etkisizleştirmeye yönelik eş zamanlı paylaşımlarda bulunması dikkat çekti.

Sosyal medyada yapılan bazı yorumlarda, Özel ve İmamoğlu'nun "FETÖ bağlantılı bir ismin desteğine ihtiyaç duyduğu ve kasetle siyaset yapmaya yöneldikleri" öne sürüldü.

"TEK TARAFLI KAYIT"

Ses kayıtlarının yayınlanmasının ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na yakın isimler X hesabından paylaşım yaptılar.

Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, kaydın tek taraflı alındığını öne sürerek "Tek taraflı ve yasadışı şekilde kaydedilmiş bir ses kaydı dolaşıma sokuldu. Ama, zaten Kurultay sonrası Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama ortada! O ses kaydının içeriği ile Kılıçdaroğlu'nun kurultay sonrası açıklaması arasında çelişki mi var? Buyrun izleyin Ama! Şimdi soru: bu kaydı kim aldı? Tek taraflı konuşma içeren bu kayıt niçin alındı? Yasadışı ses kaydı almak, bunu TEK KİŞİNİN KONUŞMASI olarak almak, nedendir? Bu SUÇ DEĞİL MİDİR? Bu arada, EKREMEDİT: İbb Medya Aş çalışanı Mahir Gün..." ifadelerini kullandı.

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, ses kaydının yayınlanmasının İmamoğlu'na kötülük olduğunu savunarak şunları söyledi: "O telefon kaydını sızdıranlar, Ekrem İmamoğlu'na çok büyük kötülük yaptılar. "Kaş yapayım derken göz çıkarmak" tam da budur."