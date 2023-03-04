''İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüşecek'' haberlerine İYİ Parti'den yalanlama

CHP'nin 10 büyükşehir belediye başkanı, MYK toplantısı öncesi Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü. Verilen fotoğrafta Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun yanında durarak desteklerini açıkça ortaya koydular.



Meral Akşener'e fotoğraflı göndermenin ardından Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi.



Konuya ilişkin CHP'den yapılan bilgilendirmede, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yavaş ve İmamoğlu'nun Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi dışında ziyaret etme talebine olumlu yaklaştığı belirtildi.

"Sayın Genel Başkan'ımız, kendisi de daha önce belirttiği gibi, Halil İbrahim sofrasının küçülmesini değil bilakis büyümesini arzulamaktadır." ifadesine yer verilen bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"İki Büyükşehir Belediye Başkanımız bu görüşmede iradelerinin Sayın Genel Başkan'ımıza bağlı olduğunu, aday olarak da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu görmek istediklerini iletecekler ve ittifakın devam etmesini talep edecekler. Meselenin Türkiye olduğu ve Genel Başkan'ımızın herkesin oyunu alacak, her rengi temsil edecek bir aday olacağı herkesin malumudur."

İYİ PARTİ'DEN YALANLAMA GELDİ



İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu.

Zorlu, şunları ifade etti:

"Bildiğiniz gibi sayın Genel Başkanımız basın toplantısında Millet İttifakı'nın desteği ve işbirliği ile seçilmiş olan çok değerli iki belediye başkanımıza, sayın Ekrem İmamoğlu ve sayın Mansur Yavaş'a bir çağrıda bulunmuştu. Bunun ardından özellikle bugün bazı haberler kamuoyuna yansıtıldı. Önce ilk olarak şu an Ankara'da bulunduğunu öğrendiğimiz kıymetli 10 belediye başkanının sayın Genel Başkanımızı ziyaret edeceği, ardından birkaç saatlik dilim içerisinde sayın İmamoğlu ve sayın Yavaş'ın Genel Başkanımız ziyaretleri söz konusu olduğuna ilişkin bir haber geçildi. Ne bizim böyle bir talebimiz olmuştur ne de kıymetli belediye başkanlarının bizden bir talebi olmuştur. 10 belediye başkanının hiçbirisi, değerli iki belediye başkanının da ziyaretleri ile ilgili bilgiler ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır."