İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2023 Pazar / 13 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8921
  • EURO
    20,0968
  • ALTIN
    1126.84
  • BIST100
    5212.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • İmamoğlu ve Yavaş'tan umduğunu bulamadı! Akşener, adaylık için o isme yöneldi
Politika

İmamoğlu ve Yavaş'tan umduğunu bulamadı! Akşener, adaylık için o isme yöneldi

Altılı Masa'yı dağıttıktan sonra İmamoğlu ve Yavaş'tan umduğunu bulamayan Meral Akşener, yana yakıla aday arayışına girişti. Akşener, rotasını Ersan Şen'e çevirdi. Akşener'in Şen'e 'Adaylık konusunda ciddi misiniz? Gelin görüşelim' dediği öğrenildi.

5 Mart 2023 Pazar 08:25 - Güncelleme:
İmamoğlu ve Yavaş'tan umduğunu bulamadı! Akşener, adaylık için o isme yöneldi
ABONE OL

Altılı Koalisyon'daki kaosun yankıları siyaset arenasında etkisini göstermeye devam ediyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün Altılı Koalisyon toplantısının ardından gemileri yakmış ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermediğini açık açık beyan etmişti.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NDAN UMDUĞUNU BULAMAYAN AKŞENER'DEN YENİ HAMLE!

Akşener, 'göreve' çağırdığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan istediğini alamadı. Her iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini belirtip ortak bir fotoğraf verdi.

Öte yandan İYİ Parti ve Beşli Koalisyon arasındaki gerginlik sürerken sürpriz gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Akşener, adaylık için kendisine yeşil ışık yakan Prof. Dr. Ersan Şen'e görüşme talebi iletti.

"ADAYLIK KONUSUNDA CİDDİ MİSİNİZ?"

Ersan Şen konuyla ilgili "Sayın Akşener Buğra Kavuncu aracılığıyla beni aradı ve 'Adaylık konusunda ciddi misiniz? Gelin görüşelim' dedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ayrıca 'Bunu beyan edebilirsiniz' dedi." şeklinde konuştu.

"BİRİLERİNİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM"

Ersan Şen "Ben gayet ciddiyim. Birilerinin elini taşın altına koyması lazım." diye ekledi. Şen'in daha önce de cumhurbaşkanlığı adaylığı isteğini sık sık dile getirdiği biliniyor.

İYİ PARTİ GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise "Bir TV yayını sırasında Sn. Ersan Şen'in partimiz hakkında ortaya koyduğu kıymetli değerlendirmeler sebebiyle Genel Başkanımız kendisini arayarak teşekkür etmiş ve istişare amacıyla görüşmeye davet etmiştir." açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.