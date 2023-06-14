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Politika

İmamoğlu'na algı oyunu eleştirisi: 25 yıl geriden geliyor

AK Parti İstanbul Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Haliç ile ilgili yeni bir algı oyunu yaptığını söyleyerek eleştirilerde bulundu. Hasanoğlu, İmamoğlu'nun, 'Su sporları ve kano yarışları ile Haliç cazibe merkezi haline geliyor' sözlerine istinaden Haliç'te kano yarışlarının ilk kez 200-2001 yılında yapıldığını hatırlattı ve 'Ekrem Bey, yaklaşık 25 yıl geriden geliyor.' dedi.

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 20:21 - Güncelleme:
İmamoğlu'na algı oyunu eleştirisi: 25 yıl geriden geliyor
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısının üçüncü oturumu İBB Saraçhane Başkanlık binasında gerçekleştirildi. Toplantı, geçen birleşime ait tutanakların okunmasıyla başladı. Toplantıda, AK Parti'li Meclis Üyesi ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu kürsüye gelerek bir konuşma gerçekleştirdi. Hasanoğlu, konuşmasında Başakşehir'de çıkan yangına günler sonra incelemede bulunmaya giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu.

"EKREM BEY YAKLAŞIK 25 YIL GERİDEN GELİYOR"

Haliç'in eskiden çok kötü bir halde olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Belediye Başkanlığı zamanında Haliç'i temizlediğini dile getiren Hasanoğlu, İmamoğlu'nun Haliç ile ilgili yeni bir algı oyunu yaptığını belirterek, "İmamoğlu Haliç'te bir tören düzenliyor ve orada 'Haliç cazibe merkezi haline geliyor' diyor. Ne zaman söylüyor, 2 gün önce. Kim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Diyor ki, 'Haliç'te burası su sporları ile, kano yarışları ile cazibe merkezi oluyor.' Haliç'te yelken yarışları, Haliç'te kano yarışları, su sporları ilk kez ne zaman yapıldı? 2000, 2001 yılında. Ekrem Bey, yaklaşık 25 yıl geriden geliyor. İstanbul'da sel olur, başkan Bodrum'da, deprem olur başkan kayakta, kar yağar, başkan balıkçı da, yangın olur 70 saat Başakşehir'de söndürülemez, başkan Haliç'te. Ah, ah, ah... Sayın Cumhurbaşkanımız geldi. İstanbul kahramanını buldu. Müthiş bir meydan okumayla ben bu Haliç'i temizleyeceğim, dedi. 5 milyon metreküp çamur, 100 binlerce kamyonla alındı. Hem de İstanbul görmeden, özel bir sistemle taş ocaklarına taşındı" ifadelerini kullandı.

Gündem dışı konuşmalar esnasında tartışma çıktı. Söz hakkı konusuyla ilgili Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ile tartışma yaşayan CHP'li meclis üyeleri salonu terk etti. Ardından ise AK Parti'li meclis üyeleri salonu terk etti. Gündem dışı konuşmaların devam etmesiyle meclisteki tansiyonda düştü ve iki grupta salondaki yerlerini tekrardan aldı. Gündem dışı konuşmaların tamamlanmasının ardından 3. oturum için belirlenen gündem maddeleri salonda hazır bulunan meclis üyelerinin oyuna Meclis 1'inci Başkanvekili Zeynel Abidin Okul tarafından sunuldu.

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