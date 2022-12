İmamoğlu'na mahkumiyet kararı... Başkan Erdoğan: Taht oyunlarını üzerimizden yürütmeye çalışıyorlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mardin Derik Ovası Sulaması", "Midyat-Nusaybin Yolu", "Ömerli ve Dargeçit Doğalgaz Verme" ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Havalimanından buraya gelene kadar cadde boyu Mardinli kardeşlerimle hakikatten çok farklı bir buluşmayı gerçekleştirdik. Sordum resmi rakam nedir dedim. Dediler ki, 75 bin kişi meydanda. Elhamdülillah bu bir sevginin, bu bir dayanışmanın, bu bir 2023'e yürüyüşün coşkulu adımıdır. O güzel Mardin türküsünden ilhamla diyorum ki; Hasretinden dağlar çökse başıma, yine söz söyletmem Mardin'e aşkıma. Çekilin başımdan Allah aşkına ben sevdim Mardin'i bundan kime ne. Biz tarihin, kültürün, medeniyetlerin şehri Mardin'i de tüm insani zenginlikleriyle özellikle Mardinli kardeşlerimi de Allah için seviyoruz.

Biliyorsunuz, kardeşliğin şehri Mardin'i sahip olduğu güzelliklerden koparmak için çok uğraştılar. Hamdolsun Mardin kim olduğunu asla unutmadı. Biz de Mardin'i hiç bir zaman unutmadık. Hep bağrımıza bastık. Bununla kalmadık şehrimize getirdiğimiz eserler ve hizmetlerle Mardin'i kalkındırdık, geliştirdik, büyüttük, güçlendirdik. Terör belasından kurtuldukça, potansiyelini harekete geçirdikçe Mardin'in de bu alt yapının hakkını verdiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu süreçte neler yaşadığımızı en iyi sizler biliyorsunuz. Yüz yerden yaralı da olsak Mardin'e hizmet etmekten, eser kazandırmaktan asla geri durmadık. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında Mardin'e kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 8,5 milyar liraya güncel bedel 17,5 milyar liraya ulaşan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını da yapıyoruz.

Eğitimde, ana sınıfından liseye kadar her seviyede yapımı tamamlanan okulları, spor salonlarını, çevre düzenlemeleriyle bugün resmen hizmete açıyoruz. Artuklu Üniversitemizin derslik binaları ve çevre düzenlemesi yatırımlarının açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Gençlik ve sporda, mahallelerimize yaptığımız futbol sahalarının, yarı olimpik yüzme havuzunun, öğrenci yurtlarının, spor salonları ve sahamızın bakım onarım çalışmalarının açılışını yapıyoruz. Ulaştırmada, toplamda 1,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiğimiz Midyat şehir geçişi ve bağlantı yollarıyla Midyat Nusaybin yolunu, Kızıltepe köprülü kavşağını, Derik şehir geçişi ve Kızıltepe yolunu, Mardin Devlet Hastanesi kavşağını, ayrıca şehir genelinde tamamlanan çok sayıda yol projesini bugün hizmete açıyoruz. Mardin Savur yolunu da inşallah en kısa sürede yapıyoruz.

Devlet Su İşlerimiz tarafından 1 milyar 100 milyon liralık yatırımla tamamlanan Derik Ovası sulamasını da bugün resmen hizmete sunuyoruz. Bu proje ile 14 köyümüze yayılan 91 bin hektarın üzerindeki araziyi cazibeli kanal sayesinde herhangi bir enerji gideri olmadan suyun bereketi ile buluşturduk. Böylece su ile buluşan arazilerimiz yılda iki defa ekilebilecek. 4 kat fazla zirai gelir sağlayabilecek ve 9 bin kişiye ilave istihdam oluşturacaktır. Mardin ve ilçelerinde 1 milyar 108 milyon liralık yatırım tutarı ile ve güncel rakamla 3 milyarı aşkın bedelle hayata geçirilen yüzlerce enerji tesisinin açılışını da bugün buradan yapıyoruz.

Çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarını, Diyanet İşleri Başkanlığımızca şehrimize kazandırılan camileri, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın yaptığı kütüphane ile kültür projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz. Ülkemizin dört bir yanında Mardin'de de olduğu gibi petrol arama çalışmalarını hızlandırdık. Bugün 3 petrol kuyumuzun açılışını yapıyoruz. Mardinimizdeki doğal gaz alt yapısını genişlettik. Ömerli, Dargeçit, Midyat, Savur ve Mazıdağı ilçelerimize getirilen doğal gaz hatlarının açılışını buradan gerçekleştiriyoruz.

Mardin Büyükşehir Belediyemiz güncel bedeli ile 2 milyar liraya yakın bir yatırımla yüzlerce alt yapı ve üst yapı projesini tamamladı. Aynı şekilde Artuklu, Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli belediyelerimiz de kendi sorumluluk alanlarında çok sayıda projeyi bitirdi. Tüm bu belediye yatırımlarının resmi açılışını da buradan yapıyoruz. Mardin Organize Sanayi Bölgemizde güncel tutarı ile yaklaşık 3 milyar lirayı bulan yatırımla faaliyete geçen 16 ayrı fabrikanın şehrimizde açılan 3 ayrı otelin resmi açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın çeşitli birimlerinin destekleriyle faaliyete geçen çok sayıda işletme ve tesisi de buradan hizmete açıyoruz. Tüm bu eser ve hizmetlerin Mardin'e, Mardinli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Bu yatırımların şehrimize kazandırılmasında katkısı bulunan Bakanlıklarımızı, kurumlarımızı, belediyelerimizi, özel sektörümüzü, hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Sadece bu kadar da değil geçtiğimiz 20 yılda Mardin'i yaptığımız 48 milyar liralık kamu yatırımlarıyla her alanda destekledik, geliştirdik.

Eğitimde, 5 bin 764 adet yeni derslik inşa ettik. Artuklu Üniversitesini kurduk. Gençlik ve sporda, 4 bin 205 kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 40 adet spor tesisi kazandırdık. Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 8,5 milyar lira tutarında kaynak aktardık. Sağlıkta, toplamda bin 124 yataklı 14 hastane ile birlikte 36 sağlık tesisi inşa edip hizmetinize sunduk. Çevre ve şehircilikte, TOKİ eliyle toplam 8 bin 907 konutun inşasını tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 690 konutun yapımı devam ediyor. Ayrıca son kampanyamızla Mardin'de 2 bin 550 konut daha inşa edecek, vatandaşlarımıza 17 bin 500 alt yapısı hazır müstakil ve müşterek arsa vereceğiz. Ulaştırmada, Mardin'i 29 kilometreden devraldık. Bölünmüş yol uzunluğunu toplamda 272 kilometreye çıkardık. Karaman-Adana-Gaziantep hızlı tren projemizi inşallah Mardin'e kadar uzatıyoruz.

Şimdi, Mardin Havalimanı'na 3 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Bugün gönlümden şöyle bir şey geçti. Mardin Havalimanı'nın adını Mardin Aziz Sancar Havalimanı olarak değiştirelim dedim. Mardin'in Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar hocamızın adı bundan sonra aynı zamanda Mardin'e girerken Mardin Havalimanı'nın gönderinde de görülecek. Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı.

"ÜLKEMİZİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA BİRLİKTE YÜKSELTECEĞİZ"

Tarım ve ormanda, Dicle Nehri üzerindeki en büyük eser olan Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralini hizmete aldık. Devreye giren sulama tesisleri ile 123 bin dekar alan arazinin sulanmasını sağladık. Mardinli çiftçilerimize toplamda 3,2 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Sanayi ve teknolojide, 2 yeni organize sanayi bölgesi ve 1 endüstri bölgesi kurduk. İnşallah önümüzdeki dönemde Mardin'i çok daha büyük eserlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle birlikte inşa edecek 2023 zaferinin ardından ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına birlikte yükselteceğiz. 2023'te sandıklardan da gümbür gümbür geliyor muyuz? Ben size inanıyorum. Size güveniyorum.

"ONLAR YIKTI, BİZ YENİDEN DAHA İYİSİ İLE YAPTIK"

Türkiye'nin de Mardin'in de bugünlere nasıl geldiğinin en yakın şahidi sizlersiniz. Yıllarca bu şehir terör örgütünün üzerine topladığı kara bulutları dağıtmak için ne mücadeleler verdik. Bu uğurda nice yıllar yitirdik, nice acılar yaşadık, nice yıkımlara maruz kaldık, nice bedeller ödedik. Hatırlayın daha 7 yıl önce çukur eylemleri ile Mardin'in ilçelerini yakıp yıktılar. Mardin'e bu yıkımı yaşatanların derdi asla sizler değildiniz. Türkiye'yi çukura itmek için masum insanları kalkan yapanların derdi asla bu ülkede değildi, bu millet de değildi. Onlar yıktı, biz yeniden daha iyisi ile yaptık. Benim Kürt kardeşlerime çok çektirdiler. Hem Kürdüz dediler hem Kürt kardeşlerimi vurdular. Çukurlara gömdüler, Arabı ile Kürdü ile maalesef Ezidisi ile bütün mabetlere varıncaya kadar yıktılar. Terör örgütünün Nusaybin'de, Dargeçit'te, Derik'te tahrip ettiği caddeleri, sokakları, binaları yeni baştan biz inşa ettik.

"CUMHUR İTTİFAKI 325 OYLA MUHALEFETİ DUMAN ETTİ"

Derik'te Kaymakamımızı bunlar şehit etti. Günahı neydi? Sadece Derik'e hizmet etmekti. Terör örgütlerinin kaynaklarını yağmaladığı belediyelerimizi yeniden sizlere hizmet edecek hale biz getirdik. Ağızlarından özgürlüğü düşürmeyenlerin Kürdü ile Arabı ile Türkü ile sizleri esir etmesinin önüne biz geçtik. Lafa gelince kardeşlikten dem vuranların Müslümanı ile, Süryanisi ile, Ezidisi ile sizleri birbirine düşürme planını biz bozduk. İşte sınırlarımızın hemen ötesinde yaşananları takip ediyorsunuz. Geleceklerini bu milletin bu coğrafyanın sizlerin binlerce yıllık kardeşliğine değil binlerce kilometre öteden aldıkları emirlerde arayanların nasıl bir felakete yol açtıklarını görüyorsunuz. Bu topraklarda yaşayan insanların kanları üzerinde kendilerine saltanat düzeni kurma peşinde olanların sergiledikleri kepazeliklerin her gün bir yenisi ortaya saçılıyor. İşte Plan Bütçe müzakereleri bitti. Cumhur İttifakı 325 oyla muhalefeti duman etti.

"BUNLARA EN GÜZEL CEVABI EVLATLARINI TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PENÇESİNDEN KURTARMAK İSTEYEN DİYARBAKIR ANNELERİ VERDİ"

Bu milletin evlatlarının canlarına göz dikerken kendi evlatlarını güven ve şatafat içinde yaşatanların mide bulandırıcı riyakarlıklarını anlatmaya gerek bile duymuyorum. Aslında bunlara en güzel cevabı evlatlarını terör örgütünün pençesinden kurtarmak isteyen Diyarbakır anneleri verdi. Bay Kemal, 6 yaşındaki konuşuyorsun, bizim ciğerimiz yanıyor. O bir felaket ayrı bir konu. 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşında, 13, 14 yaşında Kandil'e kaçırılan o yavrular için bugüne kadar bir kelime ettin mi? O terör örgütlerinin taciz ettiği o yavrularla ilgili bir cümle kullandın mı? Diyarbakır annelerini bir ziyaret ettin mi? Onlarla bir helalleştin mi? Ah cambaz ah ne diyor helalleşmeye geldik. Nereye? Eğer helalleşmeye gideceksen Diyarbakır'a git. Oradaki annelerle helalleş. Ama sen kiminle dirsek temasındasın HADEP ile HADEP ne iş yapıyor Kandil ile beraber iş tutuyor. Kandil'e karşı senin ciğerin yok ciğerin bir laf edemezsin.

Azimle, inançla, dirayetle yürüttükleri mücadele ile evlatlarını birer birer terör örgütünden kurtaran Diyarbakır annelerini ben Mardin'in bu muhteşem meydanından şu anda selamlıyorum. Karşıma bir tane muhteşem bir tablo koymuşlar. Üzümümüz şiredir, 6'lı masa fitnedir, reis sen dik dur, Mardin halkı seninledir. Doğru mu? Hazır mıyız? Ben de Mardin ile beraberim. Yapacağımız çok şey var. İnşallah çekinmeden, usanmadan Mardin çok daha muhteşem olacak. Mardin'deki annelerin de bir an önce evlatlarına kavuşmalarını diliyorum. Terör örgütünü sınırlarımız içinde bitirdikçe ve sınırlarımızdan uzaklaştırdıkça artık anneler evlatlarının acı haberini değil sadece okulundan, düğününden, iş yerinden gelecek güzel haberleri bekleyecek. Eli silahlı teröristlerin tepesini nasıl ezdiysek bunların siyasetçi görünümlü uzantılarının da nefeslerini demokrasi, hak ve özgürlükleri genişleterek sizlerle gönül bağımızı güçlendirerek keseceğiz. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Mardin'den başlayarak bu bölgemizde eserle, hizmetle, yatırımla, güvenlikle, refahla yükselecek umudun, sevincin, heyecanın da yüzyılı olacaktır.

Hep birlikte ülkemize dört elle sarılarak ortak geleceğimizi birlikte inşa edeceğiz. Bunun için demokrasimizin eksikleri varsa onları tamamlayacağız. Bunun için eser ve hizmet alt yapımızın eksikleri varsa onları gidereceğiz. Bunun için kardeşliğimizi güçlendirmenin önünde engeller varsa onları kaldıracağız. Bunun için coğrafyamızdaki bin yıllık dayanışmamızı tahkim edecek aramızı kimseyi sokmadan işimize bakacağız. Biz işte bunun için, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız.

"TÜRKİYE YÜZYILI İLE ÇITAYI İYİCE YUKARI TAŞIDIK"

Bunun için 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarılıyoruz, Türkiye Yüzyılı ile vizyonumuzu genişletiyoruz. Her küresel krizle birlikte dünyadaki siyasi ve ekonomik dengeler biraz daha yerinden oynarken Türkiye parlayan yıldızı ile gücüne güç katıyor. İşte dün Trakya'da yeraltı doğal gaz terminalinin açılışını yaptık. 4 milyar 600 milyon metreküp. Onlar sağda solda dedikodu yapıyor biz ise iş yapıyoruz iş. Daha düne kadar bize dudak bükerek bakanlar bugün pek çok konuda desteğimize ihtiyaç duyuyor. Ülkemize 20 yılda kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetler sayesinde demokrasi ve kalkınma atılımlarımızı sürekli daha yukarıya taşıyoruz. İşte biraz önce şehrimize bugünkü açılış törenimizle ve hükümetlerimiz döneminde kazandırdığımız yatırımları özetle hatırlattım. Hamdolsun Türkiye 81 vilayeti ile aynı heyecanı yaşıyor. Uzunca bir süredir bu konuda bizimle aşık atacak kimse olmadığı için artık projelerimizi kendi içinde yarıştırıyoruz. Türkiye Yüzyılı ile çıtayı iyice yukarı taşıdık.

Sizlerin desteği ile 2023'te bir kez daha üstleneceğimiz sorumlulukla ülkemizi bu tarihi dönüm noktasından başarıyla geçirerek inşallah 2024, 2025, 26, 27, 28 durmak yok.

Ben sizi Allah için seviyorum. Yaradandan ötürü seviyorum. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar. Biz Türkü ile Kürdü ile Lazı ile Çerkezi ile Arabı ile biriz, beraberiz, kardeşiz ve Rabbimiz bu birliğimizi daim kılsın. Kim ne derse desin bizim gündemimizde eser var, hizmet var, yatırım var, proje var, huzur var, güven var, umut var, vizyon var. Muhalefette ne var? Tam takır. Yaklaşık yarım asırlık siyasi hayatımızın her gününü bu gündemle bu mücadeleyle geçirdik. Vesayetin karşısına dikilirken de, darbecilere meydan okurken de, küresel siyasi ve ekonomik tetikçilere de eyvallah etmezken de sadece Allah'a güvendik, sadece millete yaslandık. Gücümüzü sizden aldık.

Söylediğimiz her sözde, attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her programda samimiydik çünkü arkamızda siz vardınız, milletimize güveniyorduk. Eksiklerimiz, hatalarım da belki vardı. Ama biz bunların hepsini telafi ettik aştık. Yaptıklarımız veya yapmadıklarımızla ülkemize milletimize zarar vermedik. Karşımızda da hep eser ve hizmet siyasetinde rakipler görmek istedik. Eskiden bu kıratta rakiplerle karşılaştığımız oluyordu. Maalesef uzunca bir süredir tek parti faşizmi artığı bir zihniyetin temsilcileri durumundaki tiplerle muhatabız. Ülkeye ve millete hizmet adına köken ve meşreb istismarı dışında hiçbir müktesepleri olmayan bu karikatür tiplerin tek malzemesi yalan, iftira, çarpıtmadır.

İMAMOĞLU'NA MAHKUMİYET KARARI

Şimdi son günlerde bir mahkeme kararı üzerinden kopartılan fırtınanın gerisinde aynı faşist zihniyet var. Aslında bu tartışmanın ne bizimle, ne şahsımla, ne milletimizle bir ilgisi yok. Çünkü konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiası ile aldığı mahkumiyet kararından ibarettir. Ortada ne bir siyasi tartışma, ne bir fikir kavgası, ne bir hizmet mücadelesi mevcuttur. Mahkeme kararının açıklanmasının ardından söylenenlere, yazılıp çizilenlere baktığımızda bir taraftan gülüyor, bir taraftan üzülüyoruz. Yalan yanlış bir sürü lafın nasıl iddialı ve emin bir şekilde ifade edildiğini gördükçe gülüyoruz. Birilerinin kendi iç kavgalarını Bizans vari taht oyunlarını bizim üzerimizden yürütmenin peşinde koştuğunu gördükçe de üzülüyoruz. Halbuki karşımızdaki tablo gayet nettir. Anayasanın 138. maddesine göre hakimler görevlerini bağımsız olarak kanuna ve hukuka uygun şekilde yaparlar. Ben söylemiyorum, anayasanın 138. maddesi söylüyor. Her zaman söylediğimiz gibi, mahkemelerin verdiği her kararı beğenmek mecburiyetinde değiliz.

Bizim de eleştirdiğimiz hem de en sert şekilde eleştirdiğimiz pek çok mahkeme kararı da olmuştur. Ama bu kimseye hakimlere hakaret etme, mahkeme kararlarını tanımama hakkı vermez. Bizim demokrasiye ve siyasetin meşru yöntemlerle yapılmasına olan bağlılığımızı kimse sorgulayamaz. Hayatımız yasaklarla mücadele ile geçti. Çözümü daima millette bulduk. Milli iradede bulduk. Milli iradenin gücünün dışında hiç bir yerde çözüm aramadık. Bugün de yaklaşan seçimler için kendimize milletin önünde vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi yarıştırabileceğimiz bir rakip arıyoruz. Cumhur İttifakı olarak aylardır bunun çağrısını yapıyoruz. Buna karşılık kendilerine 6'lı masa diyen ama yanındaki yöresindekilerle kaç tane oldukları belirsiz olan muhalefet cenahı karşımıza bir isim çıkartamadı.

Avara kasnak gibi toplanıp dağılmaktan başka iş yapmayan altılı masa ve ortakları, birbirine çalım atmakla uğraşacaklarına çıkıp adaylarını ilan etsinler.