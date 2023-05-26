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Politika

İmamoğlu'na ''Pazarcı Mehmet'' tepkisi: Aramızda kalsın! Kandile bahar gelmedi!

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Ekrem İmamoğlu'nun 14 Mayıs seçimleri öncesinde “Aramızda kalsın, kazanıyoruz” ifadelerine göndermede bulunarak, pazarcı esnafına hakaret etmesine tepki gösterdi.

26 Mayıs 2023 Cuma 12:24 - Güncelleme:
İmamoğlu'na ''Pazarcı Mehmet'' tepkisi: Aramızda kalsın! Kandile bahar gelmedi!
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28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimine sayılı günler kala Bayrampaşa'da perşembe pazarında esnaf ziyareti gerçekleştiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine HDP ile iş birliği yaptıkları eleştirisi yapan pazarcı esnafına "Sen ahlaksızsın, terbiyesizsin." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun korumaları tarafından tezgahtan indirilen pazar esnafı Mehmet Özdemir, bu hakaret iddiası sonrası İmamoğlu'nu şikayet etmek için karakola gidip ifade verdi.

"KANDİLE BAHAR GELMEDİ!"

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, İmamoğlu'nun 14 Mayıs seçimleri öncesinde "Aramızda kalsın kazanıyoruz" ifadelerini hatırlatarak bir göndermede bulundu.

Çelebi, İmamoğlu'na, "Hem Pervin Buldan ile fidan dikeceksin hem bu ülkenin gencecik şehit düşen fidanlarını savunan Pazarcı Mehmet'e hakaret edeceksin! Aramızda kalsın! Kandile bahar gelmedi!" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

Sosyal medyadan da İmamoğlu'na tepki yağdı...

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