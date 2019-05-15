İmamoğlu’na Saadet dopingi

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ile görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin adayı Ekrem İmamoğlu için destek istedi. DSP’nin İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Muammer Aydın’ı yarıştan çektiğini açıklamasının ardından şer ittifakına bir destek de Saadet Partisi’nden (SP) geldi. Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’a karşı birleşen ‘şer ittifakı’na destek veren marjinal örgütler ve sol partilere SP de eklemlendi.

ADAYINI ÇEKMEDİ

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu “23 Haziran seçimlerine Saadet Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız” dedi. Karamollaoğlu, yazılı açıklamasında, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul seçimlerinin iptali ve yenilenmesine ilişkin kararıyla ülkenin yeni bir tercihle karşı karşıya bırakıldığını belirtti. Partisinin tüm çabasının ve ümidinin, yeni sürecin Türkiye’nin normalleşmesine vesile olması, kutuplaşmanın ortadan kalkması, ekonomik ve sosyal sıkıntıların giderilmesi olduğunu aktaran Karamollaoğlu, şunları kaydetti: İlgili kurullarımızla yaptığımız geniş istişareler, kamuoyu eğilimleri ve ülke gerçeklerini göz önünde bulundurarak 23 Haziran seçimlerine Saadet Partisi olarak Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Necdet Gökçınar ile devam etmeye karar vermiş bulunmaktayız.

Karamollaoğlu, yerel seçimler öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener ile bir araya gelerek destek sözü vermişti.

SAFINI BELLİ ETTİ

PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile örtülü İP ile açık ittifak yapan CHP’ye DSP’nin ardından Karamollaoğlu da adayını geri çekmeyerek açıkça destek verdi. ‘Şer ittifakı’nın kazanması yönünde siyaset geliştiren SP, bu hamlesi ile parti tabanındaki oyların AK Parti’ye gitmesini engellemeye çalıştı. ‘Şer ittifakı’na destek veren marjinal örgütler ve sol partiler CHP-İP ve HDP ittifakında saf tutarken mütedeyyin tabana sahip SP’nin bu ittifakta yer alması ise eleştirilere neden oldu.