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Politika

İmamoğlu'na soğuk duş! Özgür Özel'den İBB'ye kayyum

İBB Meclisi'nde tutuklu Ekrem İmamoğlu yerine Nuri Aslan'ın başkan seçilmesinin ardından genel sekreterliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yardımcısı Volkan Demir atandı. Atama sonrası bazı CHP'li kaynaklarca “İBB'ye kayyum geldi” yorumları yapıldı.

Yeni Şafak13 Nisan 2025 Pazar 08:55 - Güncelleme:
İmamoğlu'na soğuk duş! Özgür Özel'den İBB'ye kayyum
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan yöneticilerin yerine yeni görevlendirmeler yapılırken, CHP içinde yaşanan rekabet de atamalara yansıdı.

İBB Meclisi'nde tutuklu Ekrem İmamoğlu yerine Nuri Aslan'ın başkan seçilmesinin ardından genel sekreterliğe CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yardımcısı Volkan Demir atandı.

Bu atama bazı CHP'li kaynaklarca "İBB'ye kayyum geldi" yorumları yapılmasına neden oldu.

Volkan Demir

İBB'ye yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrolle serbest bırakıldıktan sonra görevinden istifa eden Can Akın Çağlar'ın yerine atanan Demir'in, 6 Nisan'da yapılan CHP Kurultayı'nda Parti Meclisi listesine de bu sebeple alınmadığı öğrenildi.

İMAMOĞLU'NA KARŞI HAMLE

Yeni Şafak'ın haberine göre, Özel'in bu atamayı gerçekleştirmesi İmamoğlu'na karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

RAHATSIZLIK İLETİLDİ

İmamoğlu ekibinin, genel merkezden gönderilen bu üst düzey atama ile ilgili rahatsızlıklarını belli ettiği ve tepki gösterdiği bildiriliyor.

Özgür Özel'in, atamayı İmamoğlu ekibine karşı kendi alanını oluşturmak için yaptığı, karşı ekibe karşı da bir zafer kazandığı ifade ediliyor.

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