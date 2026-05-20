İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) maaş krizi büyüyor. Yolsuzluktan tutuklu Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden Suat Yıldız'ın aynı anda İSKİ, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Beltur'daki üç farklı görevden gelir elde ettiği ortaya çıktı. Toplam rakamın aylık 420 bin liraya bulduğu konuşulurken, belediye bütçesinden yapılan harcamalar da tartışma yarattı. CHP kulislerinde bile rahatsızlığa neden olan bu tablo, "belediye kaynakları kimler için kullanıldı" sorusunu tekrar gündeme taşıdı.

3 FARKLI KURUMDA MAAŞ

İBB yönetiminde maaş polemiği yeniden gündemde oturdu. Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerden biri olarak bilinen TBB Genel Sekreteri Suat Yıldız'ın, aynı dönemde birden fazla görevden gelir elde ettiği bilgisi tartışmaları da beraberinde getirdi. Suat Yıldız'ın halen İSKİ'de yönetim kurulu üyeliği ile idari ve mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürüttüğü, bunun yanında TBB genel sekreterliği görevine de devam ettiği görüldü. İBB iştiraki Beltur'da ise yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yaptığı belirtildi.

Suat Yıldız

AYLIK GELİRİ 420 BİN LİRA

Ortaya çıkan tabloya göre Yıldız'ın, Türkiye Belediyeler Birliği'nden 120 bin lira, İSKİ'den 150 bin lira, Beltur'dan ise huzur hakkı kapsamında 150 bin lira gelir elde ettiği iddia edildi. Böylece aylık toplam rakamın 420 bin liraya ulaştığı ifade edildi.

CHP kulislerinde de rahatsızlığa neden olduğu belirtilen maaş trafiği, belediye iştiraklerinde yapılan görevlendirmeleri yeniden tartışmaya açtı. Ankara ve İstanbul arasında sık sık seyahat ettiği belirtilen Yıldız'ın, TBB bütçesinden karşılanan harcamaları da gündemde geldi. Konaklamalarda 5 yıldızlı otellerin tercih edildiği, uçak biletleri dahil pek çok giderin birlik bütçesinden ödendiği belirtiliyor.

İMAMOĞLU'NUN ONAYIYLA GÖREVLENDİRİLDİ

Türkiye Belediyeler Birliği'nin internet sitesinde Suat Yıldız'ın, Ekrem İmamoğlu'nun onayıyla 16 Temmuz 2024 tarihinde genel sekreter olarak görevlendirildiği bilgisi bulunuyor.

Beltur'un resmi sayfasında ise Yıldız'ın yönetim kurulu başkanvekili olarak görev yaptığı yer alıyor.

İBB'de daha önce de gündeme gelen "çoklu maaş" tartışmaları, bu son tabloyla birlikte yeniden siyasetin sıcak başlıklarından biri haline geldi.